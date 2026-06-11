Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива на фоне новых ударов США

Иранские военные заявили о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов на фоне эскалации напряженности и боевых действий в регионе.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на военное командование Ирана.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Утром 11 июня Объединённое военное командование Ирана «Хатам аль-Анбия» заявило о закрытии Ормузского пролива для всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые корабли. Такое решение в командовании объясняют «нестабильной ситуацией с безопасностью».

В заявлении также говорится, что любая попытка прохода через пролив будет рассматриваться как цель для удара. Иранские военные объяснили решение продолжением, как они утверждают, «американской агрессии» и недавними ударами США по территории южного иранского региона Хормозган.

Командование «Хатам аль-Анбия» также отвергло заявления США о якобы беспрепятственном проходе судов через пролив. Между тем Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило, что американские силы нанесли дополнительные «удары в ответ» по ряду целей на территории Ирана.

Напомним, в ночь на 11 июня США начали новую серию ударов по территории Ирана. Это уже второй день подряд, когда американские военные атакуют иранские объекты.

Накануне силы Центрального командования США (CENTCOM) атаковали объекты в Иране. Эта операция стала ответом на сбитие американского военного вертолёта Apache.

После очередной волны американских ударов глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что никакие действия Соединённых Штатов не останутся без симметричного ответа.

Как известно, в конце мая танкер со сжиженным природным газом впервые с начала войны в Иране прошёл Ормузский пролив и направился в Индию.

А также после почти трёхмесячной паузы через Ормузский пролив снова начали проходить танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) и нефтью. Однако новые удары США снова поставили прохождение судов по морскому маршруту под угрозу.

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