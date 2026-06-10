Трамп считает, что соглашение с Ираном приближается, несмотря на эскалацию и взаимные удары – СМИ

Президент США Дональд Трамп продолжает считать, что мирное соглашение с Ираном остаётся близким, даже несмотря на взаимные военные удары между странами, в частности после сбития американского вертолёта.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
По его словам, текущая военная эскалация не меняет общего хода переговорного процесса, который, как утверждается, остаётся на продвинутой стадии. В администрации США подчёркивают, что дипломатические контакты с Тегераном продолжаются параллельно с соответствующими военными действиями.
«Ничего не меняется в том, где сейчас находится сделка», — сказал чиновник. Он подчеркнул, что договорённость с Тегераном «всё ещё близка».
Как известно, американские удары стали ответом на иранскую атаку на выходных, в ходе которой был сбит военный вертолёт США вблизи Ормузского пролива. В то же время президент и Центральное командование США подчёркивали, что ответ Америки был «пропорциональным» – заметный отход от предыдущих угроз Трампа «уничтожить иранскую цивилизацию».
Несмотря на эскалацию, администрация Трампа утверждает, что это лишь временное препятствие на пути к миру, а не возобновление полномасштабного конфликта.
В то же время стороны уже несколько недель обмениваются предложениями по возможному договору, однако окончательного соглашения до сих пор не достигнуто. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сделка может быть заключена в ближайшее время, а ситуация вокруг Ормузского пролива может стабилизироваться вскоре после подписания соглашения.
Иран, со своей стороны, занимает более жёсткую позицию и предупреждает о готовности к дальнейшей эскалации в случае срыва переговоров. В Тегеране при этом подчёркивают, что дипломатия остаётся приоритетным вариантом, однако не исключают силового ответа.
Несмотря на напряжённость, в Белом доме заявляют, что США рассматривают военные действия и переговоры как два параллельных процесса, которые не противоречат друг другу, а являются частью общей стратегии урегулирования.
Напомним, вчера, 9 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран сбил один из американских военных вертолётов Apache над Ормузским проливом.
После этого Силы Центрального командования США (CENTCOM) начали нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитие американского вертолёта. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что ни одна атака США не останется «без ответа».
Накануне Трамп также заявлял, что Соединённые Штаты могут объявить о «полной победе» над Ираном уже в течение ближайших двух недель.
Американский лидер также заявлял, что готов к встрече с новым верховным лидером Ирана, однако только при условии достижения соглашения о завершении войны.
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