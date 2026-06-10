Трамп считает, что соглашение с Ираном приближается, несмотря на эскалацию и взаимные удары – СМИ

Президент США Дональд Трамп продолжает считать, что мирное соглашение с Ираном остаётся близким, даже несмотря на взаимные военные удары между странами, в частности после сбития американского вертолёта.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, текущая военная эскалация не меняет общего хода переговорного процесса, который, как утверждается, остаётся на продвинутой стадии. В администрации США подчёркивают, что дипломатические контакты с Тегераном продолжаются параллельно с соответствующими военными действиями.

«Ничего не меняется в том, где сейчас находится сделка», — сказал чиновник. Он подчеркнул, что договорённость с Тегераном «всё ещё близка».

Как известно, американские удары стали ответом на иранскую атаку на выходных, в ходе которой был сбит военный вертолёт США вблизи Ормузского пролива. В то же время президент и Центральное командование США подчёркивали, что ответ Америки был «пропорциональным» – заметный отход от предыдущих угроз Трампа «уничтожить иранскую цивилизацию».

Несмотря на эскалацию, администрация Трампа утверждает, что это лишь временное препятствие на пути к миру, а не возобновление полномасштабного конфликта.

В то же время стороны уже несколько недель обмениваются предложениями по возможному договору, однако окончательного соглашения до сих пор не достигнуто. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сделка может быть заключена в ближайшее время, а ситуация вокруг Ормузского пролива может стабилизироваться вскоре после подписания соглашения.

Иран, со своей стороны, занимает более жёсткую позицию и предупреждает о готовности к дальнейшей эскалации в случае срыва переговоров. В Тегеране при этом подчёркивают, что дипломатия остаётся приоритетным вариантом, однако не исключают силового ответа.

Несмотря на напряжённость, в Белом доме заявляют, что США рассматривают военные действия и переговоры как два параллельных процесса, которые не противоречат друг другу, а являются частью общей стратегии урегулирования.

Напомним, вчера, 9 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран сбил один из американских военных вертолётов Apache над Ормузским проливом.

После этого Силы Центрального командования США (CENTCOM) начали нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитие американского вертолёта. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что ни одна атака США не останется «без ответа».

Накануне Трамп также заявлял, что Соединённые Штаты могут объявить о «полной победе» над Ираном уже в течение ближайших двух недель.

Американский лидер также заявлял, что готов к встрече с новым верховным лидером Ирана, однако только при условии достижения соглашения о завершении войны.

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