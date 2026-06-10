США начали ответные удары по Ирану за сбитый вертолет (дополнено)

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Военные США заявили, что начали наносить ответные удары на сбивание Ираном американского вертолета Apache, который патрулировал Ормузский пролив.
Слово и дело

Силы Центрального командования США (CENTCOM) начали нанесение ударов по Ирану в ответ на уничтожение американского военного вертолета Apache. В Иране прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщают Центральное командование в соцсети Х, издание The New York Times и CNN со ссылкой на иранские медиа.

Отмечается, что атаки начались во вторник, 9 июня, в 17:00 по восточноамериканскому времени.

«Силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего начали нанесение ударов в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашнее уничтожение вертолета Apache армии США», – говорится в публикации командования.

Отмечается, что операция американских военных «является пропорциональным ответом на неспровоцированную агрессию со стороны Ирана».

Иранские СМИ сообщают, что после заявлений американских военных об ударах в прибрежном городе Сирик прозвучали взрывы.

По данным NYT, взрывы и сигналы тревоги прозвучали в нескольких местах вдоль иранского побережья Персидского залива, в частности, в Бандар-Аббасе, Кешме и Сирике.

«Американские войска атаковали несколько иранских систем ПВО и радиолокационных систем в районе Ормузского пролива», – написал журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на источник в американском руководстве.

Как пишет CNN, в КСИР заявили, что после этого Иран запустил ракеты и дроны по целям США и на Ближнем Востоке.

Позже стало известно, что перед объявлением атаки президент США Дональд Трамп в комментарии ABC News заявил, что американцам «очень важно ответить» на уничтожение Ираном вертолета Apache.

«Они сбили вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас. Я считаю, что нужно отвечать решительно... И у нас было хорошее соглашение, и, вероятно, оно останется таковым. Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью, и я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таковым он и является», – заявил Трамп.

Стоит отметить, что вчера, 9 июня, президент США сообщил, что Иран сбил один из американских военных вертолетов Apache над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба в безопасности и не пострадали.

Напомним, до этого Трамп говорил, что США могут объявить о «полной победе» над Ираном в течение двух недель.

Президент США также заявлял, что готов к встрече с новым верховным лидером Ирана, однако лишь при условии достижения соглашения о завершении войны.

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