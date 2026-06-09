Иран сбил вертолет США над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран сбил один из американских военных вертолетов Apache над Ормузским проливом.

Заявление было опубликовано в соцсети Truth Social.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

«Только что получил от наших великих военных информацию о том, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба в безопасности и не пострадали», – написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Штаты «вынуждены, безусловно, ответить на эту атаку».

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного чиновника рассказал, что вертолет был сбит иранским беспилотником.

«По словам чиновника, расследование до сих пор не установило, было ли это преднамеренным действием или нет», – добавил Равид.

Напомним, до этого Трамп говорил, что США могут объявить о «полной победе» над Ираном в течение двух недель.

Президент США также заявлял, что готов к встрече с новым верховным лидером Ирана, однако только при условии достижения соглашения о завершении войны.

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