Иран заявил об ударе по авиабазам США с истребителями

Иранская армия и Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявили, что 11 июня нанесли удары баллистикой по нескольким базам и объектам армии США. В частности, было атаковано место расположения американских истребителей F-35, F-15 и F-16 в Иордании.

Об этом в четверг, 11 июня, пишет пропагандистское агентство Tasnim со ссылкой на (КСИР) и CNN.

Сообщают, что удар был нанесен по местонахождению американских истребителей, а также по ключевым объектам армии США, расположенным на авиабазе Аль-Азрак, и центру ее управления.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

КСИР утверждает, что объекты в Аль-Азраку уничтожены, как «и большое количество истребителей».

Кроме этого Корпус заявил об ударе по двум базам США в Кувейте.

«В ходе двух волн операций воины Аэрокосмических сил и ВМС КСИР в утренние часы этого утра нанесли удары и уничтожили 18 важных целей, принадлежащих армии США, на авиабазах Али Салем и Ахмад аль-Джабер, а также на авиабазе Шейх Исса», – говорится в заявлении КСИР.

К тому же, там добавили, что атаки были совершены как наказание «агрессора» и в ответ на атаку армии США.

Тем временем, Кувейт временно закрыл свое воздушное пространство и перенаправил авиарейсы после серии атак Ирана на американские военные объекты в регионе, сообщает CNN.

Власти Кувейта заявляли, что ранее системы противовоздушной обороны страны перехватили «вражеские объекты».

КСИР, в то же время уточнил, что наносил удары по американским авиабазам в Кувейте и Бахрейне.

«В этой волне армейских атак дроны были направлены на антенны связи и радарные установки системы противовоздушной обороны Patriot», – цитирует КСИР Tasnim.

Напомним, в ночь на 11 июня Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана. Это уже второй день подряд, когда американские военные атакуют иранские объекты.

Накануне Силы Центрального командования США (CENTCOM) атаковали объекты в Иране. Эта операция стала ответом на сбитие американского военного вертолета Apache.

После очередной волны американских ударов глава МИД Ирана Аббас Арагчи предупредил, что никакие действия Соединенных Штатов не останутся без симметричного ответа.

После чего, иранские военные заявили о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов на фоне эскалации напряженности и боевых действий в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.