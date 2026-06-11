США начали новую волну ударов по Ирану

Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана. Это уже второй день подряд, когда американские военные атакуют иранские объекты.

Об этом пишет CNN.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как сообщило Центральное командование США (CENTCOM), удары наносятся по нескольким целям по приказу президента Дональда Трампа. В Вашингтоне заявляют, что операция является ответом на «необоснованную и продолжающуюся агрессию Ирана».

По данным CENTCOM, атаки стартовали в 17:15 по восточноамериканскому времени. Детали относительно конкретных объектов пока не разглашаются.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные этой ночью «будут заняты» ударами по иранским целям. По его словам, под атаку должны попасть «ключевые объекты» Ирана.

«Президент Трамп сказал, что мы нанесем Ирану мощный удар, и мы это сделаем. У Ирана был шанс заключить хорошую сделку, но он им не воспользовался», – заявил глава Пентагона.

Хегсет подчеркнул, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта, однако готов применить силу для достижения условий, которых требует американская администрация.

До этого Дональд Трамп заявил, что Иран слишком затягивает переговоры по урегулированию кризиса, поэтому США будут «очень жестко атаковать» иранские объекты.

Напомним, накануне Силы Центрального команвания США (CENTCOM) атаковали объекты в Иране. Эта операция стала ответом на сбитие американского военного вертолета Apache.

После очередной волны американских ударов глава МЗС Ирана Аббас Арагчи предупредил, что никакие действия Соединенных Штатов не останутся без симметричного ответа.

Несмотря на взаимное обострение и военные удары из-за сбитого вертолета, по данным медиа, президент США Дональд Трамп убежден, что заключение мирного соглашения с Ираном до сих пор является вполне реальным.

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