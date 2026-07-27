Глава МИД Ирана выступил с угрозой Зеленскому после атаки в Каспийском море

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи высказал угрозы Владимиру Зеленскому из-за удара по судну в Каспийском море.

Об этом Арагчи написал в соцсети X.

26 июля 2026, 00:06 Иран обвинил Украину в ударе по судну в Каспийском море и пригрозил ответом Иран обвинил Украину в ударе по торговому судну в Каспийском море 25 июля. Тегеран заявил о погибшем и раненом и пригрозил защищать свои интересы.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи резко отреагировал на удар по судну в Каспийском море, в котором обвинил Украину. Иранский дипломат заявил, что такие действия «не могут остаться без ответа», и адресовал свои слова президенту Владимиру Зеленскому.

Арагчи назвали атаку «вопиющим нарушением Устава ООН». Он также выдвинул утверждение, что приказ об ударе якобы поступил от Израиля с целью «втянуть Европу в свою войну». Доказательств в подтверждение этого заявления Арагчи не привел.

По словам министра, ситуацию он уже обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым.

Арагчи также прибег к оскорблениям в адрес украинского руководства, назвав Зеленского «халявщиком из Киева». Он заявил собеседникам, что действия украинской стороны «не могут остаться без ответа».

Напомним, накануне МИД Ирана обвинил Украину в атаке на свое торговое судно в Каспийском море. В Тегеране заявили об одном погибшем и одном раненом члене экипажа, назвали инцидент «актом агрессии» и заявили о праве на защиту собственных интересов.

Этому предшествовало заявление президента Украины Владимира Зеленского об успешных дальнобойных ударах в акватории Каспийского моря. По его словам, целями стали военный корабль, а также суда, транспортировавшие военные грузы из Ирана.

Как известно, в марте Иран уже угрожал Украине ударами, безосновательно обвинив ее в помощи Израилю беспилотниками. В украинском МИД тогда назвали такие упреки абсурдными и напомнили, что именно иранский режим годами способствует убийству украинцев, предоставляя россии дроны и технологии.

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