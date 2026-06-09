США могут объявить о «полной победе» над Ираном в течение двух недель – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут объявить о «полной победе» над Ираном уже в течение ближайших двух недель.

Об этом он сказал во время телефонного митинга в поддержку сенатора-республиканца Линдси Грэма, передаёт CNN.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

«Мы сейчас ведём переговоры, и они хотят заключить очень хорошую сделку. Они готовы дать нам всё, они готовы отказаться от ядерного оружия. Я думаю, что мы выигрываем эту битву, но настоящую победу вы увидите в течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе. Это будет абсолютная победа, это произойдёт очень скоро, и цены на нефть резко упадут», – сказал Трамп.

Как известно, Трамп уже не впервые обещает существенный прогресс «за две недели». Объявленное 7 апреля перемирие с Ираном изначально также должно было длиться две недели – за это время стороны планировали завершить соглашение о прекращении войны.

В интервью Meet the Press Трампа спросили, почему Иран до сих пор не согласился на сделку, если, по его словам, Тегеран «отчаянно» хочет её заключить.

«Потому что они сильные. Они гордые. Есть вещи, которые они никогда не думали, что им придётся делать, но им придётся. У них нет выбора. Просто это требует немного времени», – ответил американский лидер.

Напомним, 7 апреля Трамп заявлял, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном и двустороннее прекращение огня, в течение этого срока планировалось окончательно завершить соглашение с Тегераном.

Однако несмотря на объявленное перемирие, стороны продолжают обмениваться ударами. В частности, Иран атаковал союзников США на Ближнем Востоке, а Израиль начал операцию против Ливана.

Накануне Иран осуществил ракетную атаку на Израиль, впервые после заключения перемирия в апреле. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана.

Как известно, с апреля между Ираном и США продолжались переговоры. Администрация американского президента Дональда Трампа неоднократно сообщала, что стороны вот-вот заключат мирное соглашение, однако договориться о полном прекращении огня до сих пор не удалось.

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