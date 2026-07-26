Посол США в ООН опроверг сообщения о нехватке оружия для войны с Ираном

Посол США в ООН Майк Уолтц заявил, что американские военные полностью обеспечены необходимым вооружением для проведения кампании против Ирана. Он также категорически отверг сообщения о якобы дефиците отдельных видов оружия.

Об этом шла речь в интервью дипломата для NBC News.

Уолтц прокомментировал публикацию NBC News, в которой со ссылкой на двух американских чиновников утверждалось, что командование США якобы сознательно не перехватывает часть иранских атак, чтобы сохранить запасы вооружения Пентагона.

Посол назвал такую информацию неправдивой.

«Я хочу быть абсолютно ясным: американские военные имеют все необходимое для проведения этой кампании настолько эффективно, насколько это нужно. И должен сказать, что люди, распространяющие эту чушь, заслуживают тюрьмы», – заявил Уолтц.

В то же время дипломат признал, что отдельные запасы вооружения были истощены еще до прихода нынешней администрации. По его словам, это стало следствием предыдущей политики, в частности военной помощи Украине и длительной кампании против йеменских хуситов.

Уолтц добавил, что администрация президента Дональда Трампа делает ставку на новые типы боеприпасов, более дешевые технологические решения и восстановление оборонного потенциала США благодаря увеличению военного финансирования.

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану. Это произошло после почти двух недель ежедневных американских атак.

26 июля иранские военные заявили, что прекратили ответные операции после двухдневного затишья в атаках со стороны Соединенных Штатов. В Тегеране объяснили, что их стратегия была полностью построена на ответных ударах.

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