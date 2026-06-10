В МИД Ирана отреагировали на удары США и пригрозили ответом

После новой волны американских ответных ударов за сбитый вертолет, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что ни одна атака США не останется «без ответа».

Об этом сообщает CNN, цитируя заявление иранского чиновника в соцсетях.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Глава иранского МИД отреагировал на новые удары Силами Центрального командования США по Ирану в ответ на уничтожение американского военного вертолета Apache. Атаки начались во вторник, 9 июня, в 17:00 по восточноамериканскому времени.

«Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили проверить нашу решимость. Наши мощные вооруженные силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу», – написал Арагчи.

Иранский министр подчеркнул, что войскам США следует покинуть регион, если они хотят находиться в безопасности. По его словам, иностранные вооруженные силы должны покинуть район Ормузского пролива, поскольку они «будут постоянно подвергаться опасности из-за собственных человеческих ошибок, простых случайностей или попадания под перекрестный огонь».

Он в очередной раз подчеркнул, что Ормузский пролив не является международными водами, а общими для Ирана и Омана.

«История Персидского залива полна глав, посвященных трагической судьбе тех, кто вторгся извне», – добавил чиновник.

При этом иранские СМИ пишут, что американские войска поразили два водохранилища на юге Ирана, а сейчас, по данным CNN, США начали новую волну ответных ударов.

Стоит отметить, что вчера, 9 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран сбил один из американских военных вертолетов Apache над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба в безопасности и не пострадали.

Напомним, до этого Трамп говорил, что США могут объявить о «полной победе» над Ираном в течение двух недель.

Президент США также заявлял, что готов к встрече с новым верховным лидером Ирана, однако лишь при условии достижения соглашения о завершении войны.

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