В Минобороны Румынии сообщили, сколько раз российские дроны залетали в страну

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские беспилотники 33 раза нарушали воздушное пространство Румынии.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Румынии.

По информации румынского оборонного ведомства, с февраля 2022 года вблизи украинско-румынской границы зафиксировали более 100 российских обстрелов. За этот же период было зарегистрировано 33 случая нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами. Также с начала полномасштабной войны румынские военные примерно 50 раз находили на своей территории обломки или целые беспилотники.

В Минобороны отметили, что только в 2026 году вблизи границы с Румынией на территории Украины зафиксировали более 40 российских обстрелов. Из-за этого самолеты усиленной миссии воздушной полиции 34 раза поднимались в воздух.

Кроме того, в этом году румынская сторона зафиксировала 18 случаев несанкционированного вторжения российских дронов в свое воздушное пространство. В трех из них беспилотники были сбиты истребителями F-16 Воздушных сил Румынии. Все эти случаи произошли в течение последней недели, а последний инцидент зафиксировали 26 июля.

По данным оборонного ведомства, в 2026 году военные также 16 раз обнаруживали на территории Румынии обломки или целые российские беспилотники.

Напомним, 26 июля около 10:13 по местному времени истребитель F-16 Военно-воздушных сил Румынии сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в районе Сулина–Килия.

Предыдущие случаи произошли 24 июля и 25 июля, когда истребители F-16 также ликвидировали дроны, нарушившие воздушное пространство страны.

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