В Румынии подсчитали, сколько раз российские дроны залетали на ее территорию

С начала полномасштабной войны в Украине российские беспилотники 33 раза нарушали воздушное пространство Румынии. Только в 2026 году таких случаев было 18, три дрона сбили румынские F-16.
Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на данные румынского Минобороны.
Министерство национальной обороны Румынии обнародовало статистику инцидентов с российскими беспилотниками вблизи границы с Украиной с начала полномасштабной войны.
По данным ведомства, за это время зафиксировали более 100 российских атак по территории Украины неподалеку от румынской границы. В 33 случаях российские беспилотники заходили непосредственно в воздушное пространство Румынии.
Кроме того, примерно в 50 случаях на территории страны находили обломки дронов или целые беспилотники.
Особенно часто такие инциденты фиксируют в 2026 году. С начала года вблизи румынской границы произошло более 40 атак по Украине, а дроны 18 раз заходили в воздушное пространство Румынии.
Из-за угрозы беспилотников румынская авиация в этом году 34 раза поднимала в воздух истребители, несущие боевое дежурство. В трех случаях дроны были сбиты самолетами F-16 ВВС Румынии.
Последний такой инцидент произошел 26 июля. По информации Минобороны, военные радары сначала обнаружили беспилотник за пределами воздушного пространства страны.
В 10:08 дрон вошел в воздушное пространство над территориальными водами Румынии. Уже через пять минут, в 10:13, его сбил румынский F-16.
Беспилотник уничтожили примерно в 12 километрах к северо-востоку от города Сулина над Черным морем. В Минобороны подчеркнули, что операцию провели безопасно.
В целом только в течение 2026 года румынские военные в 16 случаях находили на территории страны обломки или целые беспилотники.
Напомним, в воскресенье, 26 июля, истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в районе Сулина–Килия.
Это уже третий подобный случай за последнюю неделю. Ранее сообщалось, что аналогичные инциденты произошли 24 и 25 июля, когда румынские F-16 также успешно сбили российские дроны, залетевшие на территорию страны.
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