В Румынии подсчитали, сколько раз российские дроны залетали на ее территорию

С начала полномасштабной войны в Украине российские беспилотники 33 раза нарушали воздушное пространство Румынии. Только в 2026 году таких случаев было 18, три дрона сбили румынские F-16.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на данные румынского Минобороны.

26 июля 2026, 13:33 Румыния в третий раз за три дня сбила беспилотник и резко обратилась к россии В воскресенье, 26 июля, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Румынии сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в районе Сулина–Килия. Это уже третий случай уничтожения дрона над Румынией за три дня.

Министерство национальной обороны Румынии обнародовало статистику инцидентов с российскими беспилотниками вблизи границы с Украиной с начала полномасштабной войны.

По данным ведомства, за это время зафиксировали более 100 российских атак по территории Украины неподалеку от румынской границы. В 33 случаях российские беспилотники заходили непосредственно в воздушное пространство Румынии.

Кроме того, примерно в 50 случаях на территории страны находили обломки дронов или целые беспилотники.

Особенно часто такие инциденты фиксируют в 2026 году. С начала года вблизи румынской границы произошло более 40 атак по Украине, а дроны 18 раз заходили в воздушное пространство Румынии.

Из-за угрозы беспилотников румынская авиация в этом году 34 раза поднимала в воздух истребители, несущие боевое дежурство. В трех случаях дроны были сбиты самолетами F-16 ВВС Румынии.

Последний такой инцидент произошел 26 июля. По информации Минобороны, военные радары сначала обнаружили беспилотник за пределами воздушного пространства страны.

В 10:08 дрон вошел в воздушное пространство над территориальными водами Румынии. Уже через пять минут, в 10:13, его сбил румынский F-16.

Беспилотник уничтожили примерно в 12 километрах к северо-востоку от города Сулина над Черным морем. В Минобороны подчеркнули, что операцию провели безопасно.

В целом только в течение 2026 года румынские военные в 16 случаях находили на территории страны обломки или целые беспилотники.

Напомним, в воскресенье, 26 июля, истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в районе Сулина–Килия.

Это уже третий подобный случай за последнюю неделю. Ранее сообщалось, что аналогичные инциденты произошли 24 и 25 июля, когда румынские F-16 также успешно сбили российские дроны, залетевшие на территорию страны.

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