В Кремле ответили на сообщения о новом плане перемирия для Украины

Политика
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В Кремле прокомментировали сообщения об обсуждении Украиной и США возможного воздушного перемирия. Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет узнать больше о новой инициативе.
фото: Associated Press

В Кремле пока не готовы комментировать возможное соглашение о перемирии и прекращении воздушных атак между Украиной и россией, которое, по данным СМИ, обсуждают Киев и Вашингтон.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Reuters.

Украина и США готовят новую мирную инициативу: что предложат россииПодготовленные предложения планируют передать российской стороне в рамках нового раунда инициатив по прекращению войны.

Песков назвал информацию о возможном «воздушном перемирии» газетными сообщениями и заявил, что говорить о позиции Москвы пока преждевременно.

«Мы слышали заявления о том, что могут быть возможны некоторые новые формулы. Нам еще нужно узнать о них больше», – сказал он.

По словам пресс-секретаря Кремля, отношение россии к любым новым мирным предложениям будет зависеть от того, насколько они будут соответствовать российским интересам.

В то же время в Москве подтвердили, что продолжают поддерживать каналы связи с американскими переговорщиками.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что представители Украины и США обсуждают идею так называемого «прекращения огня в воздухе». Речь идет о возможном взаимном прекращении ракетных ударов и атак беспилотниками. По данным агентства, такое предложение могут представить Москве как один из вариантов для возобновления переговорного процесса.

Как сообщалось ранее, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обсуждал перспективы возобновления переговоров с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Кроме того, во вторник Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

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