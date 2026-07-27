«Нужно доработать»: путин признал наличие недостатков у ракеты «Циркон»

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Путин признал, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» нуждается в совершенствовании. По его словам, специалистам рф еще необходимо работать над точностью ее ударов.
Фото: росСМИ

Российский диктатор владимир путин заявил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» нуждается в дальнейшем совершенствовании. В частности, российским специалистам еще предстоит работать над точностью ее ударов.

Об этом сообщают российские «Известия» со ссылкой на заявление путина.

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Путин публично признал, что гиперзвуковая ракета «Циркон», которую Кремль годами представлял как одну из своих самых современных разработок, имеет недостатки и требует доработки.

По словам президента рф, российским специалистам необходимо продолжать совершенствование «Циркона», в частности повышать точность его ударов. В то же время он утверждает, что во время последних применений ракета якобы продемонстрировала лучшие результаты.

Он также заявил, что лишь небольшое количество стран обладает подобным вооружением, и пообещал продолжить модернизацию «Циркона».

Кроме того, путин высказался о роли военно-морского флота рф в российской ядерной триаде. По его словам, флот является одним из ключевых инструментов так называемого стратегического сдерживания.

Отдельно российский диктатор упомянул атомные подводные лодки, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами. Он заявил, что такое вооружение якобы должно сдерживать потенциальных противников россии.

Напомним, одно из последних применений «Циркона» зафиксировали 6 июля во время обстрела Киева.

Как известно, впервые гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон» рф ударила по Украине в феврале 2024 года. С тех пор враг выпустил около полусотни таких ракет, 36 из которых – за первое полугодие 2026 года.

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