«Дальше будет только хуже»: Сибига отреагировал на отказ путина от встречи

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на отказ владимира путина от предложения президента Владимира Зеленского о прямой встрече. По словам главы МИД, руководитель Кремля упустил шанс выйти из войны, которая, по его мнению, является провальной для россии.

Об этом Сибига написал в соцсети Х.

5 июня 2026, 22:28 Трамп заявил, что не будет возражать, если Зеленский и путин сами договорятся о мире Президент США Трамп выразил мнение, что в данный момент завершение войны меж Украиной и россией возможно без вмешательства Вашингтона.

Министр заявил, что после отказа путина от переговоров для россии «все будет только хуже». По его словам, потери российской армии на поле боя будут расти, а поражения становиться все более унизительными.

«Экономика погрузится еще глубже в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения. В россии уже нет безопасных мест, которые не подвергаются дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только расти», – написал Сибига.

Глава МИД также заявил, что международное давление на Кремль не ослабнет, а будет становиться только жестче. По его словам, это будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и ответственность за преступления.

«Все это из-за того, что кремлевский фанатик стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий», – заявил министр.

Сибига убежден, что путин и российская армия не достигнут своих целей на поле боя. Он также отметил, что руководителю Кремля стоит отказаться от надежд на падение Украины, уменьшение поддержки со стороны партнеров или ослабление давления на россию.

«России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут намного хуже. Этот отказ путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на россию и увеличению поддержки Украины», – подытожил глава МИД.

Напомним, вечером 4 июня президент Владимир Зеленский обратился к путину с открытым письмом, в котором предложил провести двустороннюю встречу на нейтральной территории.

Путин после этого сказал, что пока не заинтересован во встрече с украинским лидером. По словам диктатора, перед организацией такой встречи «необходимо найти решение по урегулированию конфликта».

Зеленский уже отреагировал на ответ путина и анонсировал новые операции СБУ против россии.

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