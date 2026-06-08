«Все должно было быть тихо»: Зеленский раскрыл детали непубличных переговоров з Абрамовичем

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о своих контактах с подсанкционным российским олигархом Романом Абрамовичем. По словам главы государства, бизнесмен лично приезжал в Киев, чтобы передавать сообщения непосредственно владимиру путину.

Об этом Зеленский рассказал в интервью для Sky News.

7 июня 2026, 16:56 Зеленский через влиятельного олигарха передал путину предложение о личной встрече – СМИ Зеленский через Абрамовича предложил путину провести переговоры в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира.

Отвечая на вопрос относительно последних публикаций в СМИ о контактах с Романом Абрамовичем, Зеленский подтвердил, что такие встречи действительно были.

«Он приехал в Киев и сказал: Я [привез] послание непосредственно вам, и я хочу взять послание от вас, чтобы передать его путину», – поделился президент.

В то же время Зеленский отметил, что Абрамович настаивал на полной конфиденциальности этих визитов.

«Он сказал, что все должно происходить тихо, без какой-либо огласки. Я ответил, что это его выбор – для нас это не имеет значения», – сказал президент.

Глава государства добавил, что сам факт приезда олигарха «не является тайной». Российский бизнесмен пытался выяснить, «на что готова пойти Украина» в рамках возможных мирных переговоров.

Впрочем, Зеленский четко дал понять, что Украина не пойдет на территориальные уступки и не отдаст оккупированный Донбасс россии.

«Это было ключевое послание. Я сказал: мы не уйдем. Мы не подарим вам победу таким образом», – подчеркнул Зеленский.

На вопрос журналистки, остается ли Абрамович «посредником» между Киевом и Кремлем сейчас, президент Украины ответил.

«Когда он получил от меня послания, он сказал, что отправится с ними непосредственно к путину», – сказал Зеленский.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что в конце мая российский олигарх Роман Абрамович посещал Киев для переговоров с президентом Украины. Зеленский, по сообщениям медиа, якобы передал путину предложение о личной встрече.

Как известно, украинский президент недавно написал открытое письмо российскому диктатору, где также предложил встретиться в одной из нейтральных стран. Впрочем, путин это приглашение отклонил.

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