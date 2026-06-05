Трамп заявил, что не будет возражать, если Зеленский и путин сами договорятся о мире

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что в данный момент завершение войны меж Украиной и россией возможно без вмешательства Вашингтона.

Об этом он сказал во время общения с журналистами 5 июня.

12 мая 2026, 18:40 Когда закончится война: действительно ли россия теряет инициативу Слова диктатора путина о том, что война скоро завершится, могут базироваться на ложных данных.

Так, один из репортеров спросил, хочет ли Трамп, чтобы Зеленский и путин сначала провели встречу без участия США.

«Ну, я не против. Пусть они сами разбираются. Это я довел их до этого состояния. Думаю, мы приближаемся к тому моменту, когда вопрос между россией и Украиной должен быть решен», – сказал глава Белого дома.

Трамп также в очередной раз заявил, что война россии против Украины не произошла бы, если бы он был президентом в 2022 году.

Напомним, вечером 4 июня президент Владимир Зеленский обратился к путину с открытым письмом, в котором предложил провести двустороннюю встречу на нейтральной территории.

Путин после этого сказал, что пока не заинтересован во встрече с украинским лидером. По словам диктатора, перед организацией такой встречи «необходимо найти решения по урегулированию конфликта».

Зеленский уже отреагировал на ответ путина и анонсировал новые операции СБУ против россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.