Зеленский об ответе путина на открытое письмо: он просто не хочет заканчивать войну

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ответ российского лидера владимира путина о предложении провести личную встречу, заявив, что Москва в очередной раз продемонстрировала нежелание завершать войну.

Заявление прозвучало в ходе вечернего обращения к нации.

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«К сожалению, российская сторона снова выбирает войну – все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет кончать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал», – сказал Зеленский.

По словам президента, нежелание российского руководства изменять свою политику требует усиления международного давления на рф.

«Не хочет он ничего менять, не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги, – они все сегодня были очень улыбчивыми. Значит, денег у россии должно стать меньше, а давления на россию – больше», – заявил глава государства.

Отдельно Зеленский сообщил о докладе Службы безопасности Украины относительно результатов работы в 2026 году. Президент также рассказал, что согласовал для спецслужбы новые операции.

Напомним, вечером 4 июня президент Владимир Зеленский обратился к путину с открытым письмом, в котором предложил провести двустороннюю встречу на нейтральной территории.

Путин после этого сказал, что пока не заинтересован во встрече с украинским лидером. По словам диктатора, перед организацией такой встречи «необходимо найти решения по урегулированию конфликта».

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