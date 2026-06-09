С полок исчезают сахар, крупы и мука: в Крыму ограничили продажу продуктов питания

Во временно оккупированном Крыму наблюдается исчезновение с полок магазинов сахара, круп, муки, соли и других продуктов питания. При этом ряд торговых сетей на фоне дефицита уже ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

6 июня 2026, 01:41 Создали «горячую линию» для «туристов» из рф, застрявших в Крыму из-за дефицита бензина В оккупированном Крыму из-за дефицита бензина ввели горячую линию для российских «туристов», которые не могут выехать с полуострова. Оккупационные власти ограничили продажу топлива, ввели талоны и контроль на автозаправках.

«Причиной ситуации становится не только рост спроса из-за значительного количества завезенных россией мигрантов и военных, но и серьезные проблемы с логистикой. Крым все больше превращается в изолированный анклав», – говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным местных жителей, в продовольственных магазинах оккупированного полуострова наблюдаются пустые полки. Часть торговых сетей уже ввела ограничения на продажу товаров в одни руки, что только усиливает панические настроения среди населения.

Также рост спроса происходит из-за того, что Крымский мост больше не справляется с ролью главной транспортной артерии. При этом морские маршруты находятся под постоянной угрозой, а сухопутное сообщение через оккупированные территории регулярно попадает в зону досягаемости украинских дронов.

По данным ЦНС, жители оккупированного Крыма все чаще сталкиваются с пустыми полками, ограничениями на покупку товаров и ростом цен на продукты первой необходимости и, в частности, дефицитом бензина.

В то же время, несмотря на очевидные проблемы, оккупационная администрация полуострова избегает каких-либо публичных объяснений и продолжает создавать иллюзию «стабильности».

«Фактически россия постепенно теряет возможность обеспечивать оккупированный полуостров в привычных объемах. Крым все больше напоминает остров, на который становится все сложнее доставлять топливо, товары и resources. И пока оккупационная администрация скрывает масштабы проблемы, жители полуострова уже ощущают последствия логистической изоляции в собственных магазинах», – добавили в ЦНС.

Напомним, ранее оккупационная власть сообщила о фактическом ограничении продажи бензина на несколько дней. Свободная продажа топлива остановлена, а отпуск осуществляется преимущественно по талонам. Для граждан, которые уже имеют талоны, установлен лимит – не более 20 литров на одного человека.

Позже в оккупированном Севастополе запустили новую систему учета и продажи бензина на городских заправках. Водители могут раз в семь дней получить персональный QR-код на покупку до 20 литров топлива, однако первая партия таких кодов закончилась менее чем за час.

Как известно, дефицит бензина наблюдается не только в Крыму, но и на других временно оккупированных территориях, а также в самой россии. Об ограничениях на продажу топлива сообщали в Москве, Подмосковье, Карелии, Курской, Белгородской, Орловской, Новгородской областях.

Этому предшествовали удары Сил обороны Украины по российским НПЗ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала года украинские военные поразили 15 нефтеперерабатывающих заводов на территории рф.

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