Из-за взрывов в Крыму остановили движение поездов

В Крыму 4 мая прогремела серия взрывов, которая повлекла за собой остановку железнодорожного движения в регионе. Также фиксировались удары по воинским частям на ВОТ (временно оккупированной территории) полуострова.

Об этом в соцсетях сообщили глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

«Есть сообщения о громких взрывах в той части Бахчисарайского района, которая прилегает к Севастополю», – написал Чубаров ночью.

Позже глава Меджлиса крымскотатарского народа уточнил, что в оккупированном Крыму этой ночью было чрезвычайно громко. Известно о попаданиях по военным объектам оккупантов по улице Севастопольской в городе Симферополь.

30 мая 2026, 00:59 В оккупированном Крыму ввели суточный лимит на топливо В оккупированном Крыму из-за дефицита топлива ввели ограничения на продажу бензина А-95. С 30 мая один человек сможет покупать не более 20 литров в сутки. Оккупационные власти призывают жителей не делать запасов топлива на фоне проблем с поставками.

«Речь идет о воинских частях, расположенных вблизи КИПУ, а также на территории бывшего аэропорта «Заводское» на выезде из Симферополя», – говорится в сообщении.

Также серия взрывов всколыхнула город Керчь. По данным Чубаровa, около 2:30 ночи оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту, который остается перекрытым и по состоянию на утро.

Ночные удары по Крыму подтвердил и так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, заявив об атаке БПЛА на полуостров и об ударе по нежилым объектам в Симферополе. По его информации, три человека погибли и еще семеро получили ранения.

«На месте работают экстренные и оперативные службы», – добавил он.

Кроме этого, российский железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил об остановке движения по железной дороге.

«В связи с авиационной опасностью Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на некоторых участках пути», – говорится в сообщении перевозчика.

Как отмечается, пассажиров «эвакуировали из поездов в целях безопасности», а начальники поездов находятся на связи с оперативным штабом. Поезда задерживаются от 2 до 8 часов.

Кроме этого, гауляйтер Крыма Сергей Аксенов утром добавил, что ударный дрон попал в пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, и сообщил о раненых. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, в конце мая дроны Сил беспилотных систем поразили танкер теневого флота и нефтебазу в российском Таганроге, а также морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии.

А прошлой ночью ВСУ ударили по Петербургскому нефтяному терминалу и заводу «Прогресс» в Тамбовском регионе. СБС (Силы беспилотных систем) раскрыли подробности операции по поражению корвета «Бойкий» Балтийского флота ВМФ РФ в порту Кронштадт в Санкт-Петербурге и показали первые кадры атаки.

Также мы сообщали, что спецподразделение ГУР МО Украины «Призраки» во время апрельской спецоперации атаковало ряд военных целей россиян во временно оккупированном Крыму.

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