Удар по выставке оружия под Киевом: организатору мероприятия сообщили о подозрении

Организатору выставки оружия под Киевом сообщили о подозрении после российского удара по мероприятию, в результате которого погибли 10 человек и около 100 получили ранения.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

24 июля 2026, 17:24 «Не полигон»: Игнат раскрыл подробности удара россиян по Киевщине 24 июля российская федерация ударила баллистикой не по военному полигону, а по частному спортивному комплексу в Бучанском районе Киевщины.

По его словам, россия остается ответственной за ракетный удар. В то же время следствие устанавливает, могли ли нарушения во время организации мероприятия увеличить количество жертв.

По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников провела масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса без согласования с военным командованием, областной и районной военными администрациями и другими уполномоченными структурами.

На открытой территории находились более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью 34 квадратных метра располагалось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия.

Организатора задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Сейчас он находится под конвоем в медицинском учреждении из-за незначительных повреждений, а суд в ближайшее время должен избрать ему меру пресечения.

Также правоохранители провели обыски в офисе ассоциации и по местам проживания возможных причастных лиц. Отдельно проверяются действия или бездействие должностных лиц полиции, СБУ, органов власти, местного самоуправления и военного командования относительно оценки рисков и реагирования на возможные угрозы.

Напомним, вчера, 24 июля, враг атаковал Киевскую область баллистическими ракетами. Под удар попал комплекс, в котором проходила выставка вооружения. Жертвами удара стали 10 человек, еще около 100 получили травмы и ранения.

В Генеральном штабе уточнили, что рф ударила по частному комплексу, который не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Вечером в Бучанском районе Киевской области завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара.

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