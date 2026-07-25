Зеленский ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Президент Владимир Зеленский опроверг употребление наркотиков и заявил, что не обращает внимания на подобные обвинения, поскольку они не имеют ничего общего с правдой.
Об этом он сказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер.
Во время разговора Лумер упомянула обвинения, которые распространяет российская пропаганда через заявления отдельных инфлюенсеров.
«Сумасшедшие люди!» – ответил Зеленский.
Президент также опроверг утверждение о том, что якобы употреблял кокаин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Лумер упомянула бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, политическую активистку Кэндис Оуэнс и подкаст бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель.
«Есть разные люди и разные телеведущие, блогеры и так далее. Некоторые из них хорошие, другие – слишком жесткие… Но есть умные люди и есть неумные люди. Что касается меня, я смотрю умных людей, а неумных я никогда не смотрю, потому что это не помогает. Поэтому я не смотрел интервью Такера Карлсона с кем-либо», – заявил Зеленский.
Ранее Мендель в интервью Карлсону назвала «открытым секретом» утверждение о том, что Зеленский якобы употребляет наркотики. Она также назвала президента и Андрея Ермака параноиками и нарциссами.
Напомним, Владимир Зеленский в интервью Лумер также заявлял, что прекращение огня является лучшим вариантом, чем война еще 10–20 лет ценой жизней украинцев. Президент также рассказал об изменении позиции Дональда Трампа и готовности подписать мирное соглашение в США.
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