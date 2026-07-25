Зеленский ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Президент Владимир Зеленский опроверг употребление наркотиков и заявил, что не обращает внимания на подобные обвинения, поскольку они не имеют ничего общего с правдой.

Об этом он сказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

25 июля 2026, 00:48 «Лучше, чем воевать 10-20 лет за победу»: Зеленский высказался о возможном перемирии с рф Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня является лучшим вариантом, чем война еще 10–20 лет ценой жизней украинцев. Президент также рассказал об изменении позиции Дональда Трампа и готовности подписать мирное соглашение в США.

Во время разговора Лумер упомянула обвинения, которые распространяет российская пропаганда через заявления отдельных инфлюенсеров.

«Сумасшедшие люди!» – ответил Зеленский.

Президент также опроверг утверждение о том, что якобы употреблял кокаин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лумер упомянула бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, политическую активистку Кэндис Оуэнс и подкаст бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

«Есть разные люди и разные телеведущие, блогеры и так далее. Некоторые из них хорошие, другие – слишком жесткие… Но есть умные люди и есть неумные люди. Что касается меня, я смотрю умных людей, а неумных я никогда не смотрю, потому что это не помогает. Поэтому я не смотрел интервью Такера Карлсона с кем-либо», – заявил Зеленский.

Ранее Мендель в интервью Карлсону назвала «открытым секретом» утверждение о том, что Зеленский якобы употребляет наркотики. Она также назвала президента и Андрея Ермака параноиками и нарциссами.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью Лумер также заявлял, что прекращение огня является лучшим вариантом, чем война еще 10–20 лет ценой жизней украинцев. Президент также рассказал об изменении позиции Дональда Трампа и готовности подписать мирное соглашение в США.

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