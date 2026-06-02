Зеленский назвал количество НПЗ в рф, которые атаковали Силы обороны с начала года

В течение января – мая текущего года Силы обороны Украины поразили 15 нефтеперерабатывающих заводов рф, что повлекло за собой кризис на российском рынке топлива. По состоянию на май почти 40 % первичной переработки нефти в россии были выведены из строя.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в понедельник, 1 июня.

Согласно его словам, план украинских дальнобойных санкций выполняется «шаг за шагом».

«За январь – май этого года наши воины смогли поразить 15 российских НПЗ. Это существенно. Уже есть российские запреты на экспорт с их территории авиационного топлива, также бензина, рассматривают запрет на экспорт дизеля. Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это – значительная история, значительная потеря. Почти 40 % первичной переработки нефти в россии по состоянию на май выведены из строя», – отметил Зеленский.

Как отмечается, это отражается и дефицитами, прежде всего дефицитом топлива в аннексированном Крыму и на территории других оккупированных регионов. При этом президент напомнил, что 1 июня – годовщина операции «Паутина», которая существенно изменила ситуацию.

«Сейчас у наших воинов есть способность доставать российскую военную логистику фактически на всю глубину временно оккупированной территории. Практически нет для оккупанта безопасных дорог на юге и востоке нашей страны. Еще одно доказательство того, что спокойных времен для оккупанта на нашей земле не будет. Это отражается и дефицитами, прежде всего дефицитом топлива в Крыму и в других наших регионах, которые под оккупацией», – добавил он.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 31 мая нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории рф, в частности, по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, а также по объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры противника.

Как известно, это не первый удар по предприятию в этом году. НПЗ в Саратове уже неоднократно подвергался атакам беспилотников, что приводило к остановкам части производства и ремонтным работам.

А недавно Генштаб подтвердил атаку на НПЗ в Волгограде и нефтестанцию «Ярославль-3».

