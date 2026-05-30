В оккупированном Крыму ввели суточный лимит на топливо

На временно оккупированном полуострове обостряется топливный кризис. Оккупационные власти Крыма решили ограничить продажу бензина марки А-95 из-за дефицита топлива. Отныне один человек сможет приобрести не более 20 литров бензина в сутки.

Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, новые правила начнут действовать с 9:00 30 мая на всей территории полуострова. Ограничение будет касаться бензина А-95 – самого популярного вида топлива среди водителей.

В то же время Аксенов признал, что на части крымских автозаправочных станций этого бензина уже не хватает. На фоне дефицита он призвал местных жителей не скупать топливо впрок и заправлять автомобили в обычном режиме.

Подобные ограничения до этого также вводили в оккупированном Севастополе, где также разрешили продавать не более 20 литров бензина в одни руки в течение суток.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру спровоцировали серьезную нехватку бензина марки АИ-95 внутри рф. Из-за падения производства, прогнозируют дальнейшее усложнение ситуации с началом летнего сезона.

Также отмечалось, что переработка нефти в россии после украинских атак на НПЗ упала до 4,69 млн баррелей в сутки, что стало худшим показателем за последние 16 лет.

