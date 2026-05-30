В оккупированном Крыму ввели суточный лимит на топливо

Общество
Читати українською
В оккупированном Крыму из-за дефицита топлива ввели ограничения на продажу бензина А-95. С 30 мая один человек сможет покупать не более 20 литров в сутки. Оккупационные власти призывают жителей не делать запасов топлива на фоне проблем с поставками.
Getty Images

На временно оккупированном полуострове обостряется топливный кризис. Оккупационные власти Крыма решили ограничить продажу бензина марки А-95 из-за дефицита топлива. Отныне один человек сможет приобрести не более 20 литров бензина в сутки.

Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

В россии возник дефицит бензина после украинских атак — СМИВ россии возник дефицит бензина, в частности марки АИ-95, из-за сокращения производства и перебоев с поставками после украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.

По его словам, новые правила начнут действовать с 9:00 30 мая на всей территории полуострова. Ограничение будет касаться бензина А-95 – самого популярного вида топлива среди водителей.

В то же время Аксенов признал, что на части крымских автозаправочных станций этого бензина уже не хватает. На фоне дефицита он призвал местных жителей не скупать топливо впрок и заправлять автомобили в обычном режиме.

Подобные ограничения до этого также вводили в оккупированном Севастополе, где также разрешили продавать не более 20 литров бензина в одни руки в течение суток.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру спровоцировали серьезную нехватку бензина марки АИ-95 внутри рф. Из-за падения производства, прогнозируют дальнейшее усложнение ситуации с началом летнего сезона.

Также отмечалось, что переработка нефти в россии после украинских атак на НПЗ упала до 4,69 млн баррелей в сутки, что стало худшим показателем за последние 16 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Крым Бензин Топливо Оккупация
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В оккупированном Крыму ввели суточный лимит на топливо
Украинские беспилотники будут производить в Канаде: что известно о новом проекте
итогиДрон рф попал в дом в Румынии, а Повалий приговорили к 12 годам заключения. Главное за день
В МИД отреагировали на намерение Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла
Финляндия объявила новый пакет военной помощи Украине на 128 млн евро
Дрон рф, попавший в многоэтажку, был подбит украинской ПВО – президент Румынии
Греция готовит ноту протеста Украине из-за найденного морского дрона – СМИ
Для «рабочих расходов»: у эксчиновника ЦРУ обнаружили 300 кг золота и 2 млн долларов
Путин заявил, что ситуация на фронте «дает право говорить» о вероятном завершении войны в Украине
инфографикаПоследствия большой войны для Киева: пострадавшие и масштабы разрушений
Больше новостей