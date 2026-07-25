В Украине готовят новые ограничения для уклонистов: что могут запретить

В Украине разработали законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для граждан, которые уклоняются от военной службы.. Среди возможных мер – арест банковских счетов, ограничение водительских прав и доступа к административным услугам.

Об этом военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила в эфире Радио Свобода.

24 июля 2026, 12:19 Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведения общей мобилизации. Они будут действовать еще 90 дней – до 31 октября 2026 года.

По ее словам, соответствующие законопроекты уже подготовлены, однако пока их не внесли на рассмотрение Верховной Рады.

Предлагаемый комплекс мер также может предусматривать ограничение свободного передвижения и доступа к отдельным услугам, которые предоставляет государство.

«То есть это такой комплекс мер, который позволит и проводить более эффективные розыскные действия в отношении тех правонарушителей, которые уклоняются от мобилизации, и так же ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным услугам, которые предоставляет государство», – пояснила Решетилова.

Военный омбудсмен считает такие меры справедливыми по отношению к военнослужащим, которые длительное время находятся на службе и нуждаются в ротации.

В то же время, по ее словам, новые ограничения должны вводиться параллельно с продуманной постепенной демобилизацией военнослужащих.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации. Они будут действовать еще 90 дней – до 31 октября 2026 года.

Верховная Рада поддержала соответствующие законопроекты во время заседания 14 июля.

В прошлый раз военное положение и мобилизация в Украине были продлены Верховной Радой 28 апреля.

Какие ограничения действуют во время военного положения – на инфографике «Слово и дело». Также мы собрали прогнозы политиков о продолжительности войны в 2026 году.

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