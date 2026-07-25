Румыния сбила еще один дрон, залетевший на ее территорию

Национальная безопасность
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Утром 25 июля румынские военные во второй раз за последние два дня сбили неизвестный беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны. Дрон перехватил пилот истребителя F-16.
Facebook / Forţele Aeriene Române

Утром 25 июля румынские военные во второй раз за последние два дня сбили неизвестный беспилотник, который залетел в воздушное пространство страны. Дрон перехватил пилот истребителя F-16.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

Румыния сбила неизвестный дрон с F-16 во время атаки на КиевРумыния в пятницу, 24 июля, задействовала истребитель F-16, который сбил беспилотник неизвестного происхождения в воздушном пространстве страны.

По его словам, беспилотник сбили в 10 километрах к западу от города Сфынту-Георге. Тип аппарата президент не уточнил.

Российские беспилотники, которые атакуют Одесскую область и портовую инфраструктуру региона, регулярно нарушают воздушное пространство Румынии.

По данным румынского Минобороны, с начала полномасштабного вторжения россии вблизи границы зафиксировали более 100 атак на украинские объекты и 29 вторжений российских дронов в воздушное пространство страны.

Напомним, утром 24 июля Румыния подняла в небо истребитель F-16, который сбил беспилотник неизвестного происхождения в воздушном пространстве страны.

21 июля Румыния заявила об атаке на танкер у побережья страны. Судно LPG Gas Lisbon под флагом Либерии было поражено в 20 морских милях от берега.

Также недавно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что в акватории Черного моря были обнаружены и обезврежены пять морских беспилотников.

Кроме того, мы сообщали, что 5 июня вблизи румынского порта Констанца прогремел мощный взрыв, который был слышен далеко за пределами гавани. Причиной стала детонация морского беспилотника.

Позже Военно-морские силы ВСУ уточнили, что из-за действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы аппарат во время выполнения боевого задания в Черном море потерял управление, что и привело к чрезвычайной ситуации.

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Румуния Истребители F-16 Дрон Атака рф на Украину
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