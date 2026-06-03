Война россии против Украины угрожает дальнейшей эскалацией – Рубио

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Государственный секретарь США Марко Рубио выразил мнение, что война россии против Украины может перейти к новому этапу обострения.
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил мнение, что война, развязанная россией против Украины, может перейти к новому этапу обострения.

Заявление прозвучало во время слушаний в Конгрессе США, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Пока, по моему мнению, конфликт в Украине грозит эскалацией, поскольку мы наблюдаем мощные удары вглубь», – сказал Рубио.

Глава американской дипломатии также заявил, что война может быть урегулирована только путем переговоров. При этом Рубио не уточнил, какие именно шаги могли бы способствовать началу реального переговорного процесса между сторонами.

«Мы пытались усадить обе стороны за стол переговоров, мы посвятили этому много времени. К сожалению, к этому моменту ни одна из сторон не выразила желания пойти на уступки, особенно это касается российской стороны», – добавил политик.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что россия и Украина всё меньше верят в возможность возобновления мирного переговорного процесса при участии США. Стороны фактически утратили оптимизм относительно быстрого прогресса, тогда как Москва делает ставку на военное давление, а Киев — на усиление обороны и изменение баланса сил на фронте.

А накануне СМИ сообщили, что усиление ударов по Украине может быть попыткой Москвы возобновить переговоры на своих условиях.

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США Переговоры Вторжение России Война в Украине Марко Рубио
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