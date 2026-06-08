Зеленский и МИД поздравили Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

Президент Владимир Зеленский и глава МИД Украины Андрей Сибига поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах.

Об этом говорится в заявлениях президента и украинского ведомства в соцсетях.

8 июня 2026, 07:42 Пашинян заявил о победе своей партии на парламентских выборах в Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе партии «Гражданский договор» на парламентских выборах и заявил. По предварительным подсчетам голосов, партия лидирует с почти 50% поддержки избирателей.

Зеленский поздравил Армению с проведением демократических и свободных выборов, а Никола Пашиняна – с победой партии «Гражданский договор».

«Это победа суверенитета Армении, вашей независимости и права жить так, как вы сами определите», – отметил украинский лидер.

Также Зеленский подчеркнул готовность Украины к расширению двустороннего сотрудничества. По его словам, сейчас важно, чтобы Евросоюз реально поддержал страну и помог людям почувствовать преимущества отношений с Европой.

«Именно сейчас время, чтобы Евросоюз реально поддержал Армению и сделал все необходимое, чтобы люди почувствовали, что жить лучше благодаря отношениям с Европой. Это тест для Евросоюза. Важно не терять времени и возможностей», – заявил Зеленский.

В то же время, Сибига также поздравил Пашиняна, отметив, что парламентские выборы показали, что только армяне будут решать будущее своей страны.

«Важным геополитическим выводом является то, что попытки Москвы вмешаться и дестабилизировать Армению провалились – так же, как они ранее провалились в Румынии, Молдове, Венгрии и других странах. Это показывает, что влияние россии продолжает падать», – заявил глава МИД.

Он добавил, что ЕС должен использовать эту возможность и продемонстрировать ощутимые результаты для Еревана.

Как известно, в Армении Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов избирателей. Победу на парламентских выборах по предварительному подсчету ЦИК празднует партия премьер-министра Пашиняна «Гражданский договор» с результатом – 49,81% голосов.

Ранее предыдущие социологические опросы свидетельствовали о высоких шансах партии Пашиняна одержать убедительную победу, получив поддержку на уровне около 65% избирателей.

Напомним, выборы в Армении проходили на фоне серьезного давления со стороны Москвы, недовольной стремлением Еревана к интеграции с Европейским Союзом. Накануне мид рф даже отозвало своего посла Сергея Копыркина для консультаций из-за курса Армении на сближение с ЕС.

Из-за проевропейского курса Армении Москва прибегла к угрозам и шантажу, задекларировав намерение в одностороннем порядке разорвать или заблокировать контракты на поставку в республику российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

При этом Никол Пашинян отклонил инициативу проведения в Армении общенационального референдума, который должен был определить выбор граждан между Евросоюзом и ЕАЭС.

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