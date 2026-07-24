Масштабный пожар вспыхнул после атаки возле Санкт-Петербурга: что могло быть под ударом

В ночь на 24 июля Ленинградская область россии подверглась атаке беспилотников. Российские власти заявили о якобы сбитии 33 БпЛА, однако в сети появились видео взрывов и пожара, а OSINT-каналы сообщают об ударе по одному из логистических центров Wildberries.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы, ресурс ASTRA и украинские OSINT-сообщества Exilenova+ и Supernova+.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Очевидцы говорят, что ночью в Ленинградской области рф прозвучала серия взрывов. Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил атаку и заявил о якобы уничтожении 33 беспилотников, отметив, что силы противовоздушной обороны продолжали работать и после трех часов ночи.

В то же время российские Telegram-каналы и местные жители сообщали о взрывах в районе Санкт-Петербурга. В сети также распространились видео с заревом и густым дымом.

Украинские OSINT-сообщества Exilenova+ и Supernova+ опубликовали кадры, на которых слышны взрывы, звук беспилотников и виден пожар.

По данным мониторинговых ресурсов, одной из целей атаки мог стать логистический центр российского маркетплейса Wildberries на окраинах Санкт-Петербурга.

По данным OSINT-аналитиков медиа ASTRA, после атаки беспилотников в Ленинградской области вспыхнул склад Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Объект расположен сразу за административной границей Санкт-Петербурга, поэтому его часто называют складом «Wildberries Санкт-Петербург», так как он обслуживает город и прилегающий регион.

Также осинтеры пишут о возможной атаке на порт и нефтебазу, но эта информация еще требует подтверждения.

Напомним, этой ночью беспилотники нанесли удар по временно оккупированной территории. Вероятной целью стал логистический комплекс компании Wildberries в Симферополе, где возник масштабный пожар.

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем ВСУ 4 июля атаковали объекты в Ленинградской области рф. Среди пораженных целей – нефтяной терминал «Санкт-Петербург» и пункт базирования «Кронштадт».

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