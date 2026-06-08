В Армении подсчитали все голоса: партия Пашиняна набрала почти 50%

В Армении Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов избирателей. Победу на парламентских выборах по предварительному подсчету ЦИК празднует партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» с результатом – 49,81% голосов.

Об этом сообщают в ЦИК Армении, пишет News.am.

По результатам голосования в воскресенье, 7 июня, со всех 2005 избирательных участков «Гражданский договор» Пашиняна получил 727 160 голосов.

8 августа 2025, 12:42 Армения и Азербайджан готовятся подписать исторический мирный договор: что о нем известно Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве США готовятся подписать в Белом доме историческую мирную декларацию, положившую конец почти 40-летнему конфликту.

Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна, которая получила 340 062 голоса или 23,29%.

«Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, известного дружбой с путиным – на третьем месте с 145 097 голосами или 9,94%.

Партия «Процветающая Армения» олигарха Гагика Царукяна получила 58 368 голосов поддержки. Это 4 процента голосов от общего количества.

Таким образом, мандаты среди политических сил будут распределены следующим образом:

«Гражданский договор» – 61;

«Сильная Армения» – 28;

«Армения» – 11;

«Процветающая Армения» – 5.

Не попала в парламент партия «Крылья единства», которая набрала всего 33 618 голосов (2,30%) и не преодолела 4% барьер.

Тем временем Пашинян успел заявить, что Армения в ближайшее время намерена институционализировать мирное соглашение с Азербайджаном.

«Мы будем проводить работу в этом направлении», – сказал премьер.

Пашинян отметил, что в ближайшее время должен начаться процесс ратификации TRIPP.

Ранее премьер Армении объявил о своей победе на выборах и прокомментировал политический выбор граждан.

«Хочу подчеркнуть, что партия «Гражданский договор» получила голоса большего количества граждан Республики Армения, вотум доверия большего количества граждан по сравнению с 2021 годом», – заявил Пашинян и добавил, что политическая сила самостоятельно сформирует правительство.

Как известно, предыдущие социологические опросы свидетельствовали о высоких шансах партии Пашиняна одержать убедительную победу, получив поддержку на уровне около 65% избирателей.

Напомним, выборы в Армении проходили на фоне серьезного давления со стороны Москвы, недовольной стремлением Еревана к интеграции с Европейским Союзом. Накануне мид рф даже отозвало своего посла Сергея Копыркина для консультаций из-за курса Армении на сближение с ЕС.

Из-за проевропейского курса Армении Москва прибегла к угрозам и шантажу, задекларировав намерение в одностороннем порядке разорвать или заблокировать контракты на поставку в республику российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

На этом фоне Никол Пашинян отклонил инициативу проведения в Армении общенационального референдума, который должен был определить выбор граждан между Евросоюзом и ЕАЭС.

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