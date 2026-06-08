Пашинян заявил о победе своей партии на парламентских выборах в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах и сообщил, что политическая сила самостоятельно сформирует правительство.

Об этом он заявил во время ночной пресс-конференции 8 июня, передает армянская служба «Радио Свобода».

7 июня 2026, 10:52 Курс на Запад или рф: в Армении стартовали парламентские выборы В Армении проходят парламентские выборы, результаты которых могут повлиять на дальнейший внешнеполитический курс страны. За места в Национальном собрании борются 16 партий и два политических блока.

«Хочу подчеркнуть, что партия «Гражданский договор» по сравнению с 2021 годом получила голоса большего числа граждан Республики Армения, большее количество голосов доверия граждан. Это историческая победа, которая однозначно обеспечит длительное существование Армении, ее развитие и, конечно, мы будем иметь долгосрочный и институциональный мир», – заявил Пашинян.

В то же время журналисты спросили премьера, не является ли проблематичным его заявление, пока результаты со всех избирательных участков еще не подсчитаны.

«Знаете, у нас есть доверенные лица на всех избирательных участках, есть протоколы и мы проводим собственный подсчет», – ответил Пашинян.

По официальным подсчетам голосов на 1596 избирательных участках, партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» лидирует с результатом 49,53% голосов. Второе место занимает блок «Сильная Армения», который набрал 23,48%, тогда как альянс «Армения» получил 10,07% поддержки избирателей. Всего в голосовании приняли участие более 1,1 миллиона граждан.

Напомним, предварительные социологические опросы свидетельствовали о высоких шансах партии Пашиняна одержать убедительную победу, получив поддержку на уровне около 65% избирателей.

Как известно, выборы в Армении проходили на фоне серьезного давления со стороны Москвы, недовольной стремлением Еревана к интеграции с Европейским Союзом. Накануне МИД рф даже отозвал своего посла Сергея Копыркина для консультаций из-за курса Армении на сближение с ЕС.

А в ответ на проевропейский курс Армении Москва прибегла к угрозам и шантажу, заявив о намерении в одностороннем порядке разорвать или заблокировать контракты на поставку в республику российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

На этом фоне Никол Пашинян отклонил инициативу проведения в Армении общенационального референдума, который должен был определить выбор граждан между Евросоюзом и ЕАЭС.

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