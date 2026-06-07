Парламентские выборы в Армении: кто лидирует по данным экзитполов

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах, а первые данные экзитполов, которые публикуют местные СМИ, свидетельствуют о лидерстве партии действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом свидетельствуют данные на сайте партии «Гражданский выбор», а также пишут Caliber.Az, News.am и JAMnews.

7 июня 2026, 10:52 Курс на Запад или рф: в Армении стартовали парламентские выборы В Армении проходят парламентские выборы, результаты которых могут повлиять на дальнейший внешнеполитический курс страны. За места в Национальном собрании борются 16 партий и два политических блока.

По информации медиаресурса infocom.am, партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян, набирает 70.4% голосов избирателей. Ее главный конкурент партия «Сильная Армения» получает 17.1% поддержки. В парламент также могут пройти блок «Армения» с результатом 6.8%, партия «Процветающая Армения» с 3.5%.

На сайте партии Пашиняна «Гражданский договор» вскоре после завершения голосования отмечалось, что политсила якобы получает 56,7% голосов и способна самостоятельно сформировать парламентское большинство. В таком случае «Сильная Армения» набирает всего 17,5%.

Тем временем армянские медиа пишут о том, что совокупная поддержка четырех оппозиционных политических сил, по отдельным оценкам, составляет более 50%. В случае объединения они могут претендовать на формирование большинства в законодательном органе.

Как известно, явка на выборах составила 58,97%, что значительно превышает показатель предыдущих парламентских выборов 2021 года, когда участие в голосовании приняли 49,4% избирателей.

Окончательное распределение мандатов станет известно после обработки бюллетеней и официального объявления результатов выборов.

Напомним, предыдущие социологические опросы свидетельствовали о высоких шансах партии Пашиняна одержать убедительную победу, получив поддержку на уровне около 65% избирателей.

Как известно, выборы в Армении проходили на фоне серьезного давления со стороны Москвы, недовольной стремлением Еревана к интеграции с Европейским Союзом. Накануне МИД рф даже отозвал своего посла Сергея Копыркина для консультаций из-за курса Армении на сближение с ЕС.

А в ответ на проевропейский курс Армении Москва прибегла к угрозам и шантажу, задекларировав намерение в одностороннем порядке расторгнуть или заблокировать контракты на поставку в республику российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

На этом фоне Никол Пашинян отклонил инициативу проведения в Армении общенационального референдума, который должен был определить выбор граждан между Евросоюзом и ЕАЭС.

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