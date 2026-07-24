СМИ узнали, когда запланирована встреча Зеленского с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с Дональдом Трампом 28 июля во время поездки в США на следующей неделе.
Фото Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом во время своего визита в США на следующей неделе.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как отмечается, визит Зеленского в Соединенные Штаты запланирован на 28 июля. В рамках поездки украинский президент также примет участие в похоронах сенатора Линдси Грэма и проведет переговоры с Трампом.

Напомним, накануне Зеленский анонсировал новую трехстороннюю встречу между представителями Украины, США и рф. Она должна состояться до осени.

Как известно, трехсторонние переговоры Украины, США и россии приостановились еще в феврале 2026 года – после начала войны в Иране.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД рф Сергеем Лавровым заявил, что Америка готова сыграть активную роль в завершении войны, которую начала российская федерация.

А предыдущая встреча Зеленского с Трампом состоялась 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Во время нее американский лидер заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине право на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп США Переговоры Война в Украине Встреча Зеленского и Трампа
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