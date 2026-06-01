Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в настоящее время нет оснований для проведения в стране референдума по вопросу выбора между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Об этом сообщает Armenpress.

«Мы работаем и будем продолжать работать в рамках Евразийского экономического союза до тех пор, пока выбор между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом не станет неизбежным, а решение, конечно, должно быть принято народом Республики Армения путем референдума», – сказал Пашинян.

Как отметил армянский премьер, процесс евроинтеграции Еревана еще не достиг той стадии, когда можно было бы предложить гражданам четкий выбор.

Он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день такой выбор носит лишь теоретический характер.

«Сегодня этот выбор имеет теоретический характер, а выносить теоретический выбор на референдум, конечно, не очень разумно и правильно, и не имеет под собой оснований», – сказал премьер-министр.

Пашинян заявил, что страна продолжит работать в рамках Евразийского экономического союза до тех пор, пока выбор между этой организацией и ЕС не станет «неизбежным».

«Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском Союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение какого-либо референдума нелогично», – добавил премьер.

Стоит отметить, что 29 мая в ЕАЭС под руководством рф заявили, что рассмотрят вопрос о приостановке членства Армении из-за ее стремления вступить в ЕС, и призвали Ереван провести референдум по этому вопросу.

Как известно, по данным опроса, партия Пашиняна может одержать убедительную победу на парламентских выборах, получив около 65% голосов избирателей.

Опрос обнародовали на фоне усиления давления Москвы на Ереван из-за его стремления к интеграции с Европейским Союзом. Накануне МИД россии сообщил об отзыве своего посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций в связи с шагами армянских властей по сближению с ЕС.

Напомним, накануне выборов президент США Дональд Трамп публично поддержал переизбрание Пашиняна. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио посетил Ереван, где был подписан ряд двусторонних соглашений.

Сообщалось, что в ответ на евроинтеграционные шаги Еревана россия прибегла к шантажу, пообещав в одностороннем порядке заблокировать или денонсировать контракты на продажу Армении российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

Также, по данным СМИ, Москва активизировала скрытые операции накануне парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня.

