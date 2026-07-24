Вспышка Эболы в Конго: число жертв превысило 1 тысячу человек

В Демократической Республике Конго количество погибших в результате вспышки вируса Эбола превысило 1 тысячу человек. Медики пытаются сдержать распространение болезни на фоне вооруженного насилия, нападений на медицинские учреждения и нехватки необходимых ресурсов.

Об этом сообщает Reuters.

23 мая 2026, 11:44 Вспышка Эболы выходит из-под контроля: медики не успевают отслеживать контакты В ДР Конго зафиксировали 83 подтвержденных случая Эболы, более 700 подозреваемых случаев и свыше 1,6 тыс. контактов. ВОЗ оценила риск распространения как очень высокий.

По данным Национального института общественного здоровья Конго, количество подтвержденных случаев заражения выросло до 2 536, а число умерших достигло 1 033 человек.

Нынешняя вспышка является 17-й в стране и была официально объявлена в середине мая. В то же время эксперты считают, что вирус начал распространяться еще за несколько недель до этого.

Причиной вспышки стал редкий штамм Эболы Бундибугйо, смертность от которого может достигать 40%. В отличие от более распространенного штамма Заир, против него до сих пор нет одобренной вакцины или эффективного лечения.

Ситуацию осложняет нестабильность в восточной части Конго, которая является эпицентром вспышки. В регионе действуют десятки вооруженных группировок, а медики сталкиваются с нехваткой базовых материалов и нападениями на больницы. Некоторые родственники погибших выступают против ограничений, которые запрещают традиционные захоронения, а часть людей распространяет теории заговора о якобы вымышленном характере вспышки.

Вирус Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей. Среди симптомов заболевания – высокая температура, рвота, диарея, а в тяжелых случаях – внутренние и внешние кровотечения.

Вспышка также распространилась на соседнюю Уганду, где зафиксировали 20 случаев заражения. В то же время с 22 июня там не регистрировали новых случаев, а последнего пациента выписали из больницы 16 июля. В стране начался 42-дневный отсчет до возможного объявления о ликвидации вспышки.

Напомним, ранее сообщалось, что вспышка Эболы на востоке ДР Конго распространяется слишком стремительно, из-за чего службы реагирования не успевают ее отслеживать, а медикам удается связаться лишь с каждым пятым контактным пациентом под наблюдением.

Кроме того, ситуацию осложняют нападения на медицинские учреждения в ДР Конго, после которых люди с подозрением и подтвержденным диагнозом массово покидают больницы.

Также в июне СМИ писали о том, что в восточных регионах Демократической Республики Конго пациенты, инфицированные Эболой, массово покидали лечебные центры из-за острой нехватки еды. На фоне обострения продовольственного кризиса это существенно осложнило усилия медиков по локализации вспышки опасного вируса.

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