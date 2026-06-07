Курс на Запад или рф: в Армении стартовали парламентские выборы

В Армении стартовало общенациональное голосование на парламентских выборах. Именно новый состав Национального собрания будет определять дальнейший политический курс страны.

Об этом сообщает News.am.

6 июня 2026, 19:57 ЦИК Армении отказалась снимать с выборов пророссийских оппонентов Пашиняна ЦИК отказалась снять с парламентских выборов оппозиционный блок Сильная Армения, несмотря на арест шестерых ее кандидатов на фоне обвинений в отмывании денег и других преступлениях.

Граждане Армении, которые находятся на территории страны, могут проголосовать до 20:00 по местному времени. Голосование за рубежом не проводится.

Центральная избирательная комиссия начнет публиковать данные о явке с полудня. Информацию будут обновлять каждые три часа с определенной задержкой.

Первые результаты голосования ожидают около 23:00 по местному времени с небольших и удаленных избирательных участков. В то же время они еще не позволят оценить общую картину выборов. Более понятным распределение сил может стать после поступления результатов из крупных городов, прежде всего из Еревана, где проживает около трети избирателей страны. По оценкам наблюдателей, это может произойти примерно в 02:00-03:00 ночи.

Онлайн-подсчет голосов должен завершиться к утру понедельника.

Парламент Армении избирают по пропорциональной системе, только по партийным спискам. За места в новом составе Национального собрания борются 16 партий и два политических блока. Проходной барьер для партий составляет 4%, для избирательных блоков – 8%.

Как пишет Bloomberg, эти выборы многие политики и эксперты называют определяющими для дальнейшего внешнеполитического курса Армении. Премьер-министр Никол Пашинян, который находится у власти с 2018 года, выступает за углубление сотрудничества с ЕС и США и постепенное уменьшение зависимости от россии.

Партия Пашиняна «Гражданский договор» борется, в частности, с блоком «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна и «Армянским альянсом» экспрезидента Роберта Кочаряна.

Напомним, по данным опроса, партия Пашиняна может одержать убедительную победу на парламентских выборах, получив около 65% голосов избирателей.

Опрос обнародовали на фоне усиления давления Москвы на Ереван из-за его стремления к интеграции с Европейским Союзом. Накануне МИД россии сообщил о отзыве своего посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций в связи с шагами армянской власти по сближению с ЕС.

Накануне выборов президент США Дональд Трамп публично поддержал переизбрание Пашиняна.]Кроме того, госсекретарь Марко Рубио посетил Ереван, где был подписан ряд двусторонних договоренностей.

Сообщалось, что в ответ на евроинтеграционные шаги Еревана россия прибегла к шантажу, пообещав в одностороннем порядке заблокировать или денонсировать контракты на продажу Армении российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

Также недавно премьер Пашинян отказался проводить в Армении референдум для выбора между Евросоюзом и ЕАЭС.

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