В Грузии произошел масштабный блэкаут: без света остались Тбилиси и большинство регионов

В ночь на 24 июля Грузия столкнулась с масштабным блэкаутом. Электроснабжение почти одновременно пропало в большинстве районов Тбилиси и ряде других городов страны.

Об этом сообщает грузинский филиал «Радио Свобода», а также другие местные медиа News Georgia, Civil.ge и TV Pirveli.

20 марта 2025, 14:54 В каких странах были масштабные отключения электроэнергии На инфографике – в каких странах за последние годы происходили масштабные отключения электроэнергии.

По сообщению местных СМИ, свет пропал ночью 24 июля. Электроэнергии нет в Тбилиси и других регионах Грузии.

Издание News Georgia сообщило о перебоях с мобильным интернетом. В столице из-за отключения электроэнергии перестали работать светофоры, что затруднило дорожное движение.

По информации Радио Свобода, свет по всей стране начал пропадать около 00:10 по местному времени. На сайте Государственной электросистемы Грузии зафиксировали резкое падение потребления электроэнергии – с 1860 МВт до 564 МВт. Часть жителей Тбилиси также получила сообщение от энергокомпании Telasi об «аварийном отключении в сети».

Директор ИнгуриГЭС Леван Мебония, отвечая на вопросы журналистов TV Pirveli о возможных причинах аварии, заявил, что в настоящее время сам выясняет обстоятельства инцидента.

«Сейчас пытаюсь выяснить», – сказал он, добавив, что не может подтвердить, работает ли сейчас Ингурская гидроэлектростанция, поставляющая электроэнергию в значительную часть Грузии.

По данным Civil.ge, ссылающимся на грузинского оператора системы передачи электроэнергии, сбой мог быть связан с отключением высоковольтной линии электропередач, соединяющей энергосистемы Грузии и Турции.

В то же время в Государственной электросистеме Грузии заявили, что причины масштабного сбоя пока неизвестны. Там также опровергли распространявшуюся в соцсетях информацию, будто причину аварии уже установили.

Между тем местные медиа предполагают, что авария могла произойти на магистральной энергосети. Подобный инцидент уже случался в апреле 2025 года, когда из-за аварийного отключения высоковольтной линии «Кавкасиони» почти вся страна также осталась без электроэнергии.

Напомним, в апреле 2025 года в Грузии блэкаут происходил дважды.

А недавно сообщалось о том, что национальная электросеть Кубы полностью вышла из строя, в результате чего без электроэнергии остался почти весь остров и, в частности, около 10 миллионов населения страны.

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