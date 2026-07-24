Администрация Трампа введет новые глобальные пошлины для 60 стран мира

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых пошлин на импорт товаров примерно из 60 стран мира из-за их «неисполнения запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда». Новые тарифы составят от 10% до 12,5% и начнут действовать с 25 июля.

Об этом сообщает Bloomberg.

17 марта 2026, 18:02 Торговая война Трампа: в каких сферах и к каким странам США применяют повышенные таможенные тарифы Наибольшая таможенная нагрузка приходится на тяжелую промышленность и автопром, которые США закупают у других стран. Что известно о действующих тарифах Трампа – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечает издание, это крупнейший шаг администрации Трампа по восстановлению своей тарифной политики после того, как Верховный суд США отменил часть предыдущих пошлин. Новые сборы вводятся по результатам расследования, которое установило, что около 60 торговых партнёров США недостаточно противодействуют использованию принудительного труда в своих цепочках поставок.

Для стран, которые уже имеют ограничения на импорт товаров, произведённых с использованием принудительного труда, пошлина составит 10%. В эту группу вошли, в частности, Великобритания, Канада, Мексика и Индия.

Для большинства других стран тариф составит 12,5%. В то же время импорт из Европейского союза и Тайваня будет облагаться пошлиной не выше 10%, а товары из Японии, Южной Кореи и Швейцарии – не более 12,5% в соответствии с заключёнными с США торговыми соглашениями.

В то же время новые пошлины не будут распространяться на ряд товаров, среди которых топливо, продукты питания, удобрения, автомобили, металлы и лекарственные средства, которые уже подпадают под отдельные отраслевые тарифы. Также исключение сделали для товаров, которые перевозятся в рамках Североамериканского торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.

В Белом доме заявили, что новые меры направлены на защиту американских работников и борьбу с использованием принудительного труда в мировой торговле.

Несколько стран уже раскритиковали решение Вашингтона. Австралия назвала новые пошлины необоснованными, Сингапур заявил об отсутствии экономических оснований для такого шага, а Япония сообщила, что будет добиваться от США гарантий относительно соответствия тарифов двусторонним договорённостям.

Аналитики отмечают, что новые пошлины в целом сохранят уровень тарифной нагрузки на импорт в США, однако не исключают дальнейшего ужесточения торговой политики администрации Трампа в ближайшие месяцы.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп ввел 50-процентную пошлину на широкий перечень канадских товаров, импортируемых из Канады.

А в мае Китай и США договорились о взаимном снижении пошлин на ряд отдельных товаров после встречи в Пекине президента Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Как известно, ещё в феврале Трамп заявлял, что повысит с 10% до 15% временную ставку пошлины на импорт в США из всех стран.

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