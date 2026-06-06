В Армении за день до парламентских выборов местный ЦИК отказался снимать с голосования оппозиционный блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, который его оппоненты связывают с Москвой.

Об этом сообщила Армянская служба «Радио Свобода».

10 мая 2026, 10:12 Путин пригрозил Армении «украинским сценарием» и заговорил о «разводе» Владимир путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом потребуют «особого рассмотрения» со стороны россии.

Как отмечается, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в субботу, 6 июня, за день до голосования. Армянский ЦИК накануне парламентских выборов решил не снимать с участия оппозиционный блок «Сильная Армения», вокруг которого в последние дни резко обострилась политическая борьба и возросло количество публичных обвинений.

Ранее обращение в ЦИК о дисквалификации «Сильной Армении» подала правая проевропейская партия «Республика».

Свою просьбу политсила обосновала тем, что нескольких кандидатов от «Сильной Армении» обвиняют в подкупе избирателей. Заявление в ЦИК подали после теледебатов с участием действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Во время выступления премьер упомянул об обвинениях в адрес «Сильной Армении», подчеркнув, что его политическая сила не будет обращаться в ЦИК, чтобы избежать упреков в попытке устранить конкурентов из-за страха поражения на выборах. В то же время Пашинян добавил, что партия «Республика» имеет полное право подать такую жалобу самостоятельно.

При этом сегодня стало известно, что шесть кандидатов в депутаты от «Сильной Армении» по решению суда были арестованы по обвинениям в «отмывании» денег и других преступлениях. Еще раньше уголовное дело открыли и против лидера избирательного списка блока Нарека Карапетяна, которого обвиняют в сокрытии российского гражданства, что не позволяет ему избираться в парламент.

Как известно, в Армении в воскресенье, 7 июня, пройдут парламентские выборы. По данным опроса, партия Пашиняна может одержать убедительную победу на парламентских выборах, получив около 65% голосов избирателей.

Опрос обнародовали на фоне усиления давления Москвы на Ереван из-за его стремления к интеграции с Европейским Союзом. Накануне МИД россии сообщил об отзыве своего посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций в связи с шагами армянских властей по сближению с ЕС.

Напомним, накануне выборов президент США Дональд Трамп публично поддержал переизбрание Пашиняна. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио посетил Ереван, где был подписан ряд двусторонних соглашений.

Сообщалось, что в ответ на евроинтеграционные шаги Еревана россия прибегла к шантажу, пообещав в одностороннем порядке заблокировать или денонсировать контракты на продажу Армении российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

Также недавно премьер Пашинян отказался проводить в Армении референдум для выбора между Евросоюзом и ЕАЭС.

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