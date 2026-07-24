В российском Кирове поражен завод «Авитек», производящий зенитные ракеты

В городе Киров российской федерации прогремели взрывы вблизи завода «Авитек» в пятницу, 24 июля. По предварительным данным, крылатой ракетой FP-5 «Фламинго» атаковано предприятие ВПК, которое производит зенитные ракеты.

Об этом сообщает ряд мониторинговых пабликов и OSINT-аналитиков в Телеграме.

Местные власти о взрывах и угрозах пока не информировали. Однако Телеграм-канал ASTRA пишет, что около 7 часов утра по Кирову «прилетели ракеты».

«Утром 24 июля жители Кирова сообщили о взрывах и пожаре. Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, атаковано и горит АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК», расположенное по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 1А», – говорится в публикации мониторингового канала.

Известно, что это машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве авиационных комплектующих, зенитных управляемых ракет и средств спасения пилотов. Также предприятие привлечено к кооперации по производству зенитно-ракетных комплексов «Тор».

В частности, «Авитек» выпускает продукцию военного, двойного и гражданского назначения, в том числе средства противовоздушной обороны, авиационные комплектующие, катапультные кресла, авиационные грузоподъемные системы и лебедки, а также балочные держатели.

После атаки в районе здания предприятия возник пожар, а над самим объектом поднялся большой столб дыма. Информации о последствиях атаки пока нет.

Мониторинговый канал Exilenova+ тем временем пишет, что завод поразили ракеты «Фламинго». Прилет произошел по одному из центральных зданий предприятия, где могли находиться сотрудники, которых не эвакуировали.

А в соцсети Х главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман показал запуск украинской ракеты «Фламинго», которая, вероятно, и ударила по оборонному предприятию рф.

Напомним, также сегодня под атакой БПЛА оказалась Ленинградская область россии. Местные власти заявили о якобы сбитии 33 БпЛА, однако в сети появились видео взрывов и пожара, а OSINT-каналы сообщают об ударе по одному из логистических центров Wildberries.

Кроме этого, беспилотники нанесли удар по временно оккупированной территории. Вероятной целью стал логистический комплекс компании Wildberries в Симферополе, где возник масштабный пожар.

Также мы сообщали, что серия ударов беспилотников по логистической инфраструктуре российской компании Wildberries привела к временной потере около 8% ее складских мощностей.

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