Украинцы могут получить доплату к пенсии: кто имеет право на надбавку до 40%

Некоторые категории украинцев могут получать дополнительную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством. Ее размер составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а перерасчет в случае повышения социальных стандартов проводится автоматически.

О такой возможности напомнили на портале Пенсионного фонда Украины.

В Украине отдельные категории граждан имеют право на дополнительную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством. Такая выплата назначается в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» и начисляется сверх основного размера пенсии.

Право на такую надбавку имеют Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, граждане, которые после провозглашения независимости Украины были награждены четырьмя и более государственными орденами, а также лица, имеющие почетное звание «народный».

Кроме того, доплату могут получать ветераны войны, награжденные за личное мужество при защите Украины, выдающиеся спортсмены, космонавты, летчики-испытатели, лауреаты государственных премий и граждане со званием «заслуженный».

Также право на надбавку имеют матери, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пятерых и более детей. В предусмотренных законом случаях такую выплату может получать и отец. В перечень также входят реабилитированные борцы за независимость Украины XX века, подвергшиеся политическим или религиозным репрессиям.

Надбавка не является отдельной пенсией, а выплачивается дополнительно к уже назначенной. Ее размер составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в зависимости от категории получателя.

В случае смерти человека, который имел право на такую доплату, нетрудоспособные члены его семьи могут получать надбавку к пенсии в связи с потерей кормильца. Если такой член семьи один, выплачивается 70% надбавки, если двое и более — 90%.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими особые заслуги перед Украиной. Если заявление подать не позднее чем через 12 месяцев после возникновения права на надбавку, ее назначат со дня возникновения такого права.

В Пенсионном фонде также подчеркнули, что после повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц перерасчет надбавки проводится автоматически, без дополнительного обращения пенсионера.

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