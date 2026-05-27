Россия пригрозила Армении прекращением поставок газа и нефти из-за сближения с ЕС

Москва пригрозила Еревану в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Армения продолжит курс на сближение с Европейским союзом.

Об этом говорится в письме министра энергетики рф Сергея Цивилева, адресованном Министерству территориального управления и инфраструктур Армении, передает The Moscow Times.

Путин пригрозил Армении «украинским сценарием» и заговорил о «разводе» Владимир путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом потребуют «особого рассмотрения» со стороны россии.

В документе отмечается, что углубление сотрудничества Еревана с ЕС и заявления о возможном вступлении в блок «создают риски» для стратегического характера российско-армянских отношений, в частности в энергетической сфере.

Российская сторона напоминает о соглашении 2013 года, которое предусматривало беспошлинные поставки энергоносителей и алмазов в Армению. В ответ Ереван тогда подтвердил курс на интеграцию с Евразийским экономическим союзом. Сейчас страна остается почти полностью зависимой от российского газа: в 2025 году объемы поставок составили около 2,7 млрд кубометров.

По данным источников, льготная цена газа для Армении составляет около 177 долларов за тысячу кубометров. В Москве при этом предупреждают, что в случае изменения внешнеполитического курса Еревана тарифы могут быть приведены к рыночному уровню.

Кроме газа, Армения ежегодно импортирует из россии около 0,9–1 млн тонн нефтепродуктов. В то же время страна постепенно диверсифицирует энергоснабжение, закупая топливо в Румынии, Египте и Болгарии, а также частично – в Азербайджане после смягчения транзитных ограничений.

Параллельно Москва усиливает экономическое давление через регуляторные меры. Российский надзорный орган приостановил продажу алкоголя ряда армянских производителей, а также запретил импорт минеральной воды «Джермук».

Обострение отношений происходит на фоне активизации курса Армении на сближение с ЕС. В 2025 году парламент страны начал процедуры, связанные с евроинтеграцией, а также принял решение о признании юрисдикции Международного уголовного суда, что вызвало резкую реакцию в Москве.

Напомним, накануне СМИ сообщали о том, что Армения оказалась под усиленным политическим давлением со стороны россии на фоне своего постепенного разворота в сторону Европейского союза и подготовки к парламентским выборам, которые должны состояться в следующем месяце.

Также как известно, в Армении накануне парламентских выборов, запланированных на 7 июня, резко усилилась масштабная прокремлевская дезинформационная кампания. В информационном пространстве распространяются сотни фейковых видео и манипулятивных сообщений, которые направлены на дискредитацию власти и влияние на политические настроения избирателей.

