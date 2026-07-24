Силы ПВО в течение ночи сбили четыре ракеты и 160 дронов, которыми россия атаковала Украину

Российские войска в ночь на 24 июля атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 180 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 23 июля враг атаковал пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 180 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 23 июля нанесли удар по объекту топливной инфраструктуры в Житомире, в частности была атакована одна из АЗС.

Кроме того, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области, сбросив на город две авиабомбы. В результате атаки пострадали 14 мирных жителей.

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