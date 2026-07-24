В Украине будут тестировать новый формат ГИА: что о нем известно

В Украине уже осенью 2026 года начнут пилотное тестирование новой модели государственной итоговой аттестации (ГИА). Участие в нем примут около 2 тысяч десятиклассников, а в перспективе результаты такого оценивания могут стать достаточными для поступления в учреждения высшего образования.

Об этом в интервью «Освитории» сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

12 мая 2026, 11:40 Ключевые даты и правила вступительной кампании-2026 Зарегистрировать кабинет абитуриента можно с 1 июля. Подача заявлений продлится с 19 июля по 1 августа, а списки рекомендованных к зачислению студентов опубликуют 6 августа. Чем особенна нынешняя вступительная кампания – на инфографике.

В Украине осенью 2026 года проведут пилотное тестирование обновленной государственной итоговой аттестации. Участие в пилотном проекте примут около 2 тысяч учащихся 10-х классов, которые уже завершили получение базового среднего образования после 9 класса.

Во время тестирования будут проверять знания по двум образовательным направлениям: языково-литературному и математическому.

В будущем перечень предметов планируют расширить, добавив естественную, историческую и иноязычную образовательные отрасли.

Новая модель ГИА будет сочетать электронный и бумажный форматы. Задания, которые можно проверить автоматически, учащиеся будут выполнять на специальной онлайн-платформе. Речь идет, в частности, о математических вычислениях, лексических упражнениях и анализе текстов.

В то же время развернутые письменные ответы, собственные высказывания и задачи, где нужно показать ход решения, школьники будут выполнять на бумаге. Такие работы будут проверять учителя.

В УЦОКО говорят, что результаты пилотного тестирования будут доступны только учебным заведениям, тогда как на других уровнях будут использовать только обобщенную статистику.

По словам Татьяны Вакуленко, окончательную модель государственной итоговой аттестации для выпускников 12-х классов еще разрабатывают, ведь профильная старшая школа пока не заработала. В то же время уже известно, что все учащиеся будут сдавать языково-литературный и математический блоки на базовом уровне, а профильные предметы – в соответствии с выбранным направлением обучения.

В перспективе результаты новой ГИА планируют сделать основным инструментом для поступления в учреждения высшего образования без дополнительных вступительных экзаменов.

Для выпускников прошлых лет, на которых новая система распространяться не будет, могут ввести отдельный тест общих учебных компетентностей, который будет использоваться только для поступления в вузы.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины хочет отменить Государственную итоговую аттестацию для выпускников с 2027 года.

Также предлагалось сделать легче Национальный мультипредметный тест (НМТ), однако в Министерстве образования и науки Украины (МОН) заявили, что не планируют упрощать этот экзамен, несмотря на сложные условия обучения во время войны.

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