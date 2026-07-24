САП обжаловала освобождение от наказания сообщника брата экс-главы ОАСК

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение об освобождении от ответственности адвоката Юрия Донца в связи с истечением сроков давности.

Такое решение 20 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд переквалифицировал обвинение адвоката Юрия Донца и признал его виновным в злоупотреблении влиянием. Ему назначили наказанием 4 года лишения свободы, но освободили от него в связи с истечением срока давности. Прокурор САП подал апелляционную жалобу на это решение.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе прокурора на приговор ВАКС от 11 июня 2026 года в уголовном производстве по обвинению: (Донца – ред.) в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 УК Украины», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка за якобы получение 100 тысяч долларов неправомерной выгоды. По версии следствия, эти деньги якобы должны были передать именно руководителю суда за то, чтобы тот решил вопрос об удовлетворении иска юридического лица другим судьей ОАСК.

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