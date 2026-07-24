После ударов рф зафиксировано обесточивания в пяти областях Украины

По состоянию на утро пятницы, 24 июля, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти областях остались без электроснабжения. В частности, обесточены около 150 тысяч жителей Чернигова и района.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Минэнерго.

7 июня 2024, 17:20 Дефицит в энергосистеме: как экономно потреблять электроэнергию Украинцев систематически призывают экономно потреблять электроэнергию, как это делать – на инфографике.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

«Враг продолжает совершать атаки на объекты гражданской энергетической инфраструктуры Украины. В результате российских ударов – на утро есть новые обесточивания в Черниговской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Там, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении.

В Укрэнерго также призвали украинцев бережливо расходовать электроэнергию и перенести использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00.

По данным энергетиков, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня утром оно было на 1,6% выше, чем в это же время предыдущего дня. В то же время, в других регионах применение ограничений 24 июля не прогнозируется.

При этом, по данным пресс-службы «Черниговоблэнерго», в результате попадания в энергообъект обесточены около 150 тысяч жителей Чернигова и района. Также в Новгород-Северском районе около 7 тысяч абонентов остаются без света в результате попадания россиян в энергообъект.

«Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», – добавили в пресс-службе.

Напомним, 12 июля в Чернигове во время российской атаки произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании, в результате чего была обесточена часть города.

Ранее украинцев предупреждали, что из-за роста потребления летом и ремонтов оборудования, электросети будут работать в напряженном режиме. Поэтому необходимо зарядить гаджеты и зарядные станции.

Также украинцам начали рассылать фейковые письма от имени Укрэнерго с якобы графиками отключения света с вшитым вредоносным программным обеспечением.

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