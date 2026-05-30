Кремль готовит масштабную кампанию влияния перед выборами в Армении – Reuters

Мир
Читати українською
Западные спецслужбы говорят о возможных попытках россии повлиять на парламентские выборы в Армении. Кремль использует дезинформацию и другие механизмы для ослабления позиций премьера Никола Пашиняна.
Фото: Vahram Baghdasaryan/REUTERS

Москва активизировала скрытые операции накануне парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня. По данным западных спецслужб, Кремль опасается переизбрания премьер-министра Никола Пашиняна, ведь его победа может окончательно закрепить разворот страны в сторону Запада.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в западных разведках и правительственных структурах.

Путин пригрозил Армении «украинским сценарием» и заговорил о «разводе»Владимир путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом потребуют «особого рассмотрения» со стороны россии.

По информации агентства, россия развернула масштабную кампанию влияния на выборы в Армении. Среди возможных инструментов – дезинформационные кампании в поддержку пророссийских кандидатов и попытки мобилизовать избирателей из числа армянской диаспоры в россии.

Собеседники Reuters утверждают, что российские чиновники якобы обсуждали возможность организованной перевозки в Армению десятков тысяч граждан армянского происхождения, проживающих в рф, чтобы они поддержали оппонентов действующего премьера Никола Пашиняна. По оценкам источников, Кремль даже рассчитывал стоимость такой операции – около 50 млн долларов для доставки 100 тысяч избирателей.

В то же время Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить, реализуется ли этот план на практике.

После прихода к власти в 2018 году Пашинян постепенно дистанцировался от Москвы и начал сближение с Западом. Армения приостановила участие в военном блоке ОДКБ, активизировала контакты с НАТО и Европейским Союзом, а также заключила при посредничестве США мирное соглашение с Азербайджаном.

По данным Reuters, Кремль также усилил информационные атаки против правительства Армении. Источники агентства связывают эти кампании с российскими структурами, которые ранее обвинялись Западом во вмешательстве в иностранные выборы и распространении дезинформации.

Отдельное беспокойство западных спецслужб вызывает безопасность самого Пашиняна. Reuters сообщает, что в мае в сети появилось видео с угрозами в его адрес, а американские структуры безопасности в последние годы помогали с защитой армянского премьера.

В МИД россии обвинения Reuters отвергли и назвали материал содержащим неправдивые утверждения и «антироссийскую риторику». В то же время власти Армении заявили, что принимают меры для противодействия дезинформации и обеспечения честных и прозрачных выборов.

Напомним, накануне выборов президент США Дональд Трамп публично поддержал переизбрание Пашиняна. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио посетил Ереван, где был подписан ряд двусторонних договоренностей.

Сообщалось, что в ответ на евроинтеграционные шаги Еревана россия прибегла к шантажу, пообещав в одностороннем порядке заблокировать или денонсировать контракты на продажу Армении российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Армения
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Кремль готовит масштабную кампанию влияния перед выборами в Армении – Reuters
Госстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
В оккупированном Крыму ввели суточный лимит на топливо
Украинские беспилотники будут производить в Канаде: что известно о новом проекте
итогиДрон рф попал в дом в Румынии, а Повалий приговорили к 12 годам заключения. Главное за день
В МИД отреагировали на намерение Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла
Финляндия объявила новый пакет военной помощи Украине на 128 млн евро
Дрон рф, попавший в многоэтажку, был подбит украинской ПВО – президент Румынии
Греция готовит ноту протеста Украине из-за найденного морского дрона – СМИ
Для «рабочих расходов»: у эксчиновника ЦРУ обнаружили 300 кг золота и 2 млн долларов
Больше новостей