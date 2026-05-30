Кремль готовит масштабную кампанию влияния перед выборами в Армении – Reuters

Москва активизировала скрытые операции накануне парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня. По данным западных спецслужб, Кремль опасается переизбрания премьер-министра Никола Пашиняна, ведь его победа может окончательно закрепить разворот страны в сторону Запада.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в западных разведках и правительственных структурах.

10 мая 2026, 10:12 Путин пригрозил Армении «украинским сценарием» и заговорил о «разводе» Владимир путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом потребуют «особого рассмотрения» со стороны россии.

По информации агентства, россия развернула масштабную кампанию влияния на выборы в Армении. Среди возможных инструментов – дезинформационные кампании в поддержку пророссийских кандидатов и попытки мобилизовать избирателей из числа армянской диаспоры в россии.

Собеседники Reuters утверждают, что российские чиновники якобы обсуждали возможность организованной перевозки в Армению десятков тысяч граждан армянского происхождения, проживающих в рф, чтобы они поддержали оппонентов действующего премьера Никола Пашиняна. По оценкам источников, Кремль даже рассчитывал стоимость такой операции – около 50 млн долларов для доставки 100 тысяч избирателей.

В то же время Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить, реализуется ли этот план на практике.

После прихода к власти в 2018 году Пашинян постепенно дистанцировался от Москвы и начал сближение с Западом. Армения приостановила участие в военном блоке ОДКБ, активизировала контакты с НАТО и Европейским Союзом, а также заключила при посредничестве США мирное соглашение с Азербайджаном.

По данным Reuters, Кремль также усилил информационные атаки против правительства Армении. Источники агентства связывают эти кампании с российскими структурами, которые ранее обвинялись Западом во вмешательстве в иностранные выборы и распространении дезинформации.

Отдельное беспокойство западных спецслужб вызывает безопасность самого Пашиняна. Reuters сообщает, что в мае в сети появилось видео с угрозами в его адрес, а американские структуры безопасности в последние годы помогали с защитой армянского премьера.

В МИД россии обвинения Reuters отвергли и назвали материал содержащим неправдивые утверждения и «антироссийскую риторику». В то же время власти Армении заявили, что принимают меры для противодействия дезинформации и обеспечения честных и прозрачных выборов.

Напомним, накануне выборов президент США Дональд Трамп публично поддержал переизбрание Пашиняна. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио посетил Ереван, где был подписан ряд двусторонних договоренностей.

Сообщалось, что в ответ на евроинтеграционные шаги Еревана россия прибегла к шантажу, пообещав в одностороннем порядке заблокировать или денонсировать контракты на продажу Армении российского газа, нефтепродуктов и алмазного сырья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.