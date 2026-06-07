Россия ударила по хранилищу отработанного ядерного топлива в Киевской области

В ночь на 7 июня российский дрон атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного в зоне отчуждения в Киевской области. Радиационная обстановка на площадке остается в норме, пострадавших среди персонала нет.

Об этом сообщил «Энергоатом».

7 июня 2026, 09:13 Россия ночью атаковала Украину почти 240 дронами: сколько целей сбила ПВО Украинская ПВО уничтожила подавляющее большинство целей, однако зафиксировано 17 попаданий ударных БПЛА на 13 локациях.

По данным компании, беспилотник попал по площадке хранилища и частично разрушил здание приема контейнеров. Отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

После удара возник пожар, его уже ликвидировали.

В Министерстве энергетики заявили, что атака является беспрецедентной угрозой ядерной и радиационной безопасности.

«Такие действия создают риски повреждения критически важных систем, от которых зависит безопасное хранение ядерных материалов, и являются грубым нарушением международного права, принципов ядерной безопасности и основополагающих принципов МАГАТЭ», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, в ночь на 3 июня на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло очередное обесточивание.]Это уже 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала текущего года.

Как известно, 4 июня МАГАТЭ сообщило об интенсивном обстреле в районе Запорожской теплоэлектростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении электроснабжения для Запорожской АЭС.

Также ранее на Запорожской атомной электростанции произошел сбой коммуникаций. Объект примерно на 12 часов остался без телефонной и интернет-связи на фоне активизации боевых действий вблизи Энергодара.

А в начале мая миссия МАГАТЭ зафиксировала повреждение оборудования на Запорожской АЭС после атаки дрона: часть приборов во внешней лаборатории радиационного контроля вышла из строя.

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