Россия ударила по хранилищу отработанного ядерного топлива в Киевской области

В ночь на 7 июня российский дрон атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного в зоне отчуждения в Киевской области. Радиационная обстановка на площадке остается в норме, пострадавших среди персонала нет.
Об этом сообщил «Энергоатом».
По данным компании, беспилотник попал по площадке хранилища и частично разрушил здание приема контейнеров. Отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.
После удара возник пожар, его уже ликвидировали.
В Министерстве энергетики заявили, что атака является беспрецедентной угрозой ядерной и радиационной безопасности.
«Такие действия создают риски повреждения критически важных систем, от которых зависит безопасное хранение ядерных материалов, и являются грубым нарушением международного права, принципов ядерной безопасности и основополагающих принципов МАГАТЭ», – подчеркнули в министерстве.
Напомним, в ночь на 3 июня на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло очередное обесточивание.]Это уже 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала текущего года.
Как известно, 4 июня МАГАТЭ сообщило об интенсивном обстреле в районе Запорожской теплоэлектростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении электроснабжения для Запорожской АЭС.
Также ранее на Запорожской атомной электростанции произошел сбой коммуникаций. Объект примерно на 12 часов остался без телефонной и интернет-связи на фоне активизации боевых действий вблизи Энергодара.
А в начале мая миссия МАГАТЭ зафиксировала повреждение оборудования на Запорожской АЭС после атаки дрона: часть приборов во внешней лаборатории радиационного контроля вышла из строя.
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