Россия ударила по хранилищу отработанного ядерного топлива в Киевской области

Национальная безопасность
Читати українською
Российский дрон атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения в Киевской области.
energoatom_ua

В ночь на 7 июня российский дрон атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного в зоне отчуждения в Киевской области. Радиационная обстановка на площадке остается в норме, пострадавших среди персонала нет.

Об этом сообщил «Энергоатом».

Россия ночью атаковала Украину почти 240 дронами: сколько целей сбила ПВОУкраинская ПВО уничтожила подавляющее большинство целей, однако зафиксировано 17 попаданий ударных БПЛА на 13 локациях.

По данным компании, беспилотник попал по площадке хранилища и частично разрушил здание приема контейнеров. Отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

После удара возник пожар, его уже ликвидировали.

В Министерстве энергетики заявили, что атака является беспрецедентной угрозой ядерной и радиационной безопасности.

«Такие действия создают риски повреждения критически важных систем, от которых зависит безопасное хранение ядерных материалов, и являются грубым нарушением международного права, принципов ядерной безопасности и основополагающих принципов МАГАТЭ», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, в ночь на 3 июня на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло очередное обесточивание.]Это уже 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала текущего года.

Как известно, 4 июня МАГАТЭ сообщило об интенсивном обстреле в районе Запорожской теплоэлектростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении электроснабжения для Запорожской АЭС.

Также ранее на Запорожской атомной электростанции произошел сбой коммуникаций. Объект примерно на 12 часов остался без телефонной и интернет-связи на фоне активизации боевых действий вблизи Энергодара.

А в начале мая миссия МАГАТЭ зафиксировала повреждение оборудования на Запорожской АЭС после атаки дрона: часть приборов во внешней лаборатории радиационного контроля вышла из строя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Энергоатом Хранилище отработанного ядерного топлива Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия ударила по хранилищу отработанного ядерного топлива в Киевской области
Зеленский сегодня встретится в Лондоне с Мерцом, Макроном и Стармером – СМИ
Курс на Запад или рф: в Армении стартовали парламентские выборы
Более 220 боев на фронте за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления
Оккупанты ударили по Одессе и Черноморску, пострадал гражданский
UCI снял санкции с белорусских велосипедистов и ослабил ограничения для россиян
Россия ночью атаковала Украину почти 240 дронами: сколько целей сбила ПВО
В США на одном из фестивалей устроили стрельбу, более 10 раненых
Ночь взрывов на ВОТ: под ударами возможно оказались логистические объекты россиян
Военный омбудсмен назвала процент людей, которых мобилизовали, хотя они имели право на отсрочку
Больше новостей