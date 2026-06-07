Россия ночью атаковала Украину почти 240 дронами: сколько целей сбила ПВО

В ночь на субботу, 7 июня, российские войска совершили воздушную атаку по территории Украины, применив 236 ударных беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

5 июня 2026, 14:56 ПВО Украины установила рекорд по перехвату вражеских дронов и ракет Украинские специалисты ПВО сбили почти 92 процента ударных дронов и более половины ракет, которыми россия била по Украине в течение мая 2026 года.

По данным военных, с вечера 6 июня противник атаковал 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск в рф, оккупированных территорий Донецкой области и Чауда в аннексированном Крыму.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, сил радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская ПВО ликвидировала 215 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Как известно, российская оккупационная армия в субботу, 6 июня, совершила более 40 атак на Днепропетровскую область. В результате обстрелов шесть человек получили ранения, среди них – ребенок.

Напомним, российские войска утром 6 июня совершили атаку на Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

Количество пострадавших возросло до семи человек. Также во время ночного удара по городу погибли два человека.

Позже российская оккупационная армия сегодня, 6 июня, повторно атаковала Запорожье дронами. Новый вражеский удар пришелся по крыше одного из супермаркетов города. В результате атаки пострадали три человека, в частности, 10-летний ребенок.

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