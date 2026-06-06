На оккупированной ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение после длительного блэкаута

В субботу, 6 июня, на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции восстановили внешнее электроснабжение после 15-часового блэкаута.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на странице в соцсети Х.

9 марта 2026, 18:36 Какую мощность имеют украинские атомные станции Запорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

«Сегодня утром на ЗАЭС было восстановлено внешнее электроснабжение после 15-часового перебоя, когда объекту приходилось полагаться на аварийные дизельные генераторы для охлаждения шести остановленных реакторов», – говорится в заявлении генерального директора Рафаэля Гросси.

Отмечается, что это была 18-я потеря внешнего электропитания во время полномасштабного российского вторжения, которая при этом стала одной из самых продолжительных.

В то же время, Гросси подчеркнул чрезвычайную уязвимость электросети станции. Он также акцентировал внимание на настоятельной необходимости проведения запланированных ремонтных работ на линиях электропередач под защитой перемирия, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ.

Стоит отметить, что с момента оккупации ЗАЭС неоднократно теряла внешнее питание из-за боевых действий, во время таких случаев станция переходила на резервные источники энергии.

Напомним, в ночь на 3 июня на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло очередное обесточивание. Это уже 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала текущего года.

Как известно, 4 июня МАГАТЭ сообщило об интенсивном обстреле в районе Запорожской теплоэлектростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении электроснабжения для Запорожской АЭС.

Также ранее на Запорожской атомной электростанции произошел сбой коммуникаций. Объект примерно на 12 часов остался без телефонной и интернет-связи на фоне активизации боевых действий вблизи Энергодара.

А в начале мая миссия МАГАТЭ зафиксировала повреждения оборудования на Запорожской АЭС после атаки дрона: часть приборов во внешней лаборатории радиационного контроля вышла из строя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.