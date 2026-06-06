На оккупированной ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение после длительного блэкаута

Национальная безопасность
Читати українською
Международное агентство по атомной энергии в субботу, 6 июня, заявило о восстановлении внешнего электроснабжения на оккупированной Запорожской АЭС длительного блекаута.
Reuters

В субботу, 6 июня, на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции восстановили внешнее электроснабжение после 15-часового блэкаута.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на странице в соцсети Х.

Какую мощность имеют украинские атомные станцииЗапорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

«Сегодня утром на ЗАЭС было восстановлено внешнее электроснабжение после 15-часового перебоя, когда объекту приходилось полагаться на аварийные дизельные генераторы для охлаждения шести остановленных реакторов», – говорится в заявлении генерального директора Рафаэля Гросси.

Отмечается, что это была 18-я потеря внешнего электропитания во время полномасштабного российского вторжения, которая при этом стала одной из самых продолжительных.

В то же время, Гросси подчеркнул чрезвычайную уязвимость электросети станции. Он также акцентировал внимание на настоятельной необходимости проведения запланированных ремонтных работ на линиях электропередач под защитой перемирия, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ.

Стоит отметить, что с момента оккупации ЗАЭС неоднократно теряла внешнее питание из-за боевых действий, во время таких случаев станция переходила на резервные источники энергии.

Напомним, в ночь на 3 июня на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло очередное обесточивание. Это уже 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала текущего года.

Как известно, 4 июня МАГАТЭ сообщило об интенсивном обстреле в районе Запорожской теплоэлектростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении электроснабжения для Запорожской АЭС.

Также ранее на Запорожской атомной электростанции произошел сбой коммуникаций. Объект примерно на 12 часов остался без телефонной и интернет-связи на фоне активизации боевых действий вблизи Энергодара.

А в начале мая миссия МАГАТЭ зафиксировала повреждения оборудования на Запорожской АЭС после атаки дрона: часть приборов во внешней лаборатории радиационного контроля вышла из строя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Электроэнергия МАГАТЭ Оккупанты АЭС Блэкаут Оккупация Запорожская АЭС ЗАЭС Энергосистема
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

На оккупированной ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение после длительного блэкаута
Войска рф массированно обстреляли Днепропетровщину, среди раненых есть подросток
Стало известно, сколько прифронтовых дорог обустроили антидроновой защитой с начала года
ЦИК Армении отказалась снимать с выборов пророссийских оппонентов Пашиняна
В Минобороны предупредили, что рф начала атаковать трассу между Харьковом и Сумами
В Запорожье возросло количество пострадавших в результате повторного удара по городу
Россияне атаковали Николаевскую область дронами, есть погибший и раненые
В ВОЗ подтвердили почти 500 случаев Эболы в странах Восточной Африки
Ирландский завод экспортирует сырье для ВПК рф – FT
Венгрия остановила выдачу рабочих виз гражданам трех стран
Больше новостей